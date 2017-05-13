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13 мая 2017, 19:57 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Заря» обыграла «Александрию» в матче Премьер-лиги

В Запорожье завершился матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» принимала «Александрию» и выиграла со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:0. Увеличить
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Судьба матча была решена в начале второго тайма.

Исходя из ситуации в турнирной таблице матч получился весьма нервным, проходил в упорной борьбе и с переменным успехом. Единственный голевой эпизод произошел на 51-й минуте. Мягков в штрафной сбил Паулиньо и получил предупреждение. 11-метровый четко реализовал Рафаэль Форстер. Игрок нанес сильнейший удар по центру ворот, в то время как вратарь Леванидов прыгал в правый от себя угол.

Таким образом, «Заря» набрала 45 очков и и увеличила преимущество над «Александрией» до 8 баллов (37). На 5 очков от луганчан отстает также донецкий «Олимпик» (40).

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