«Заря» обыграла «Александрию» в матче Премьер-лиги
В Запорожье завершился матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд
Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» принимала «Александрию» и выиграла со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Судьба матча была решена в начале второго тайма.
Исходя из ситуации в турнирной таблице матч получился весьма нервным, проходил в упорной борьбе и с переменным успехом. Единственный голевой эпизод произошел на 51-й минуте. Мягков в штрафной сбил Паулиньо и получил предупреждение. 11-метровый четко реализовал Рафаэль Форстер. Игрок нанес сильнейший удар по центру ворот, в то время как вратарь Леванидов прыгал в правый от себя угол.
Таким образом, «Заря» набрала 45 очков и и увеличила преимущество над «Александрией» до 8 баллов (37). На 5 очков от луганчан отстает также донецкий «Олимпик» (40).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter