«Заря» обыграла «Александрию» в матче Премьер-лиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Судьба матча была решена в начале второго тайма.

Исходя из ситуации в турнирной таблице матч получился весьма нервным, проходил в упорной борьбе и с переменным успехом. Единственный голевой эпизод произошел на 51-й минуте. Мягков в штрафной сбил Паулиньо и получил предупреждение. 11-метровый четко реализовал Рафаэль Форстер. Игрок нанес сильнейший удар по центру ворот, в то время как вратарь Леванидов прыгал в правый от себя угол.

Таким образом, «Заря» набрала 45 очков и и увеличила преимущество над «Александрией» до 8 баллов (37). На 5 очков от луганчан отстает также донецкий «Олимпик» (40).