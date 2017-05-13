«Олимпик» выиграл у «Динамо» в день юбилея столичного клуба

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Киевляне не имели никакой турнирной мотивации, но проводили этот матч в знаменательный день — 90-летнего юбилея клуба и 15-летия со дня смерти легендарного тренера и футболиста Валерия Лобановского.

Тем не менее, мотивированные ситуацией в турнирной таблице гости играли намного активнее и сумели уверенно победить оппонента.

Уже на 8-й минуте счет открыл Михаил Сергийчук. Его партнер по команде Немчанинов отдал пас слева к линии штрафной, но Гринь не дотянулся до мяча, и тот оказался у Сергийчука. Игрок остановил мяч и вторым касанием пробил низом точно под дальнюю штангу. А во втором тайме, на 63-й минуте, Антон Поступаленко удвоил преимущество своей команды. Бурда отдал не слишком сильный пас назад, и Рудько под прессингом выбил недалеко. Мяч оказался у Посткпаленко, который выиграл силовую борьбу у защитника и точно пробил практически «с точки» под левую от себя штангу.

В дальнейшем гости уверенно довели матч до победы. Лишь в самой концовке, на 5-й добавленной арбитром минуте Никита Бурда сквитал один мяч в составе «Динамо» — 2:1.

Таким образом, «Олимпик» набрал 40 очков и продолжает борьбу с луганской «Зарей», «Александрией» и одесским «Черноморцем» за 3-е место и бронзовые медали по итогам сезона УПЛ.