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13 мая 2017, 19:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Суонси» победил «Сандерленд», «Мидлсбро» проиграл «Саутгемптону»

В английской Премьер-лиге состоялось три матча 37-го тура. «Суонси Сити» со счётом 2:0 на выезде обыграл уже вылетевший в Чемпионшип «Сандерленд».

В английской <nobr>Премьер-лиге</nobr> состоялось три матча 37-го тура. Увеличить
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Голами в составе «лебедей» отметились Фернандо Льоренте и Кайл Нотон. «Суонси» (38 очков) занимает 17-е место в таблице АПЛ, на четыре очка опережая «Халл Сити», который сыграл на матч меньше.

Потерявший шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе Англии «Мидлсбро» на своём поле проиграл «Саутгемптону» (1:2). В составе «святых» отличились Джей Родригес и Нейтан Редмонд, за хозяев забил Патрик Бэмфорд.

В ещё одном матче 37-го тура «Борнмут» одержал победу над «Бёрнли» (2:1).
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