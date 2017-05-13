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13 мая 2017, 19:36 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» с минимальным счётом победила «Эспаньол» в гостях

На стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 37-го тура испанской Примеры встречались «Эспаньол» и «Валенсия». «Летучие мыши» в гостях одержали победу с минимальным счётом.

Единственный мяч был забит за 15 минут до конца основного времени второго тайма, когда точным ударом отметился Хосе Луис Гайя.

В таблице Примеры «Валенсия» (46 очков) располагается на 11-й строчке, а «Эспаньол» (53) занимает девятое место.

13.05.2017 17:00 основной раунд: 37-й тур RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Эспаньол 0:1 Валенсия
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Санчес Флорес Кике Марселино Гарсия Тораль
Голы
14 Хосе Гайя (Д. Парехо) 75′
Составы
Родригес Диего Лопес 13
Аарон Кариколь 29
Диего Рейес 23
Мата Виктор Санчес 4
Сильва Давид Лопес 15
Хави Фуэго 18
Херард Морено 7
Каррилью Леу Баптистан 11
68′ Марк Наварро 31
Марк Рока 28
86′ Хосе Мануэль Хурадо 14
Оскар Мелендо 30
72′ Эрнан Перес 17
Фелипе Кайседо 10
13 Хауме Доменеч
5 Эльяким Мангала
14 Хосе Гайя
21 Мартин Монтойя 85′
10 Даниэль Парехо
20 Альваро Медран 81′
12 Симоне Дзадза
17 Нани 34′
24 Эсекиэль Гарай 45′
4 Адерлан Сантос
15 Фабиан Орельяна 67′ 59′
28 Карлос Солер
19 Морено Родриго 86′
9 Мунир Эль-Хаддади
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 9
3 Удары в створ 3
7 Угловые 2
19 Фолы 14
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Даниэль Окон Арраис (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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