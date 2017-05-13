«Валенсия» с минимальным счётом победила «Эспаньол» в гостях
На стадионе «РКДЭ —
Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 37-го тура испанской Примеры встречались «Эспаньол» и «Валенсия». «Летучие мыши» в гостях одержали победу с минимальным счётом.
Единственный мяч был забит за 15 минут до конца основного времени второго тайма, когда точным ударом отметился Хосе Луис Гайя.
В таблице Примеры «Валенсия» (46 очков) располагается на 11-й строчке, а «Эспаньол» (53) занимает девятое место.
|13.05.2017 17:00
|основной раунд: 37-й тур
|RCDE Stadium(Power8 Stadium)
Главные тренеры
|Санчес Флорес Кике
|Марселино Гарсия Тораль
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|2
|19
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Окон Арраис (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter