«Валенсия» с минимальным счётом победила «Эспаньол» в гостях

Единственный мяч был забит за 15 минут до конца основного времени второго тайма, когда точным ударом отметился Хосе Луис Гайя.

В таблице Примеры «Валенсия» (46 очков) располагается на 11-й строчке, а «Эспаньол» (53) занимает девятое место.