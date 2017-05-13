«Ред Булл Зальцбург» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Австрии
«Ред Булл Зальцбург» в матче 33-го тура австрийской Бундеслиги на своём поле обыграл с минимальным счётом «Рапид» и гарантировал себе чемпионский титул за три тура до окончания первенства.
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Идущая на второй строчке «Аустрия» отстаёт от лидера на 15 очков и никак не сумеет отыграть этот отрыв за четыре оставшихся матча.
«Ред Булл Зальцбург» стал чемпионом Австрии четвёртый раз подряд. Ранее подобное удавалось только «Аустрии» с 1978 по 1981 года.
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