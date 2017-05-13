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ИСТОРИЯ

Главное, что нужно знать о «Уотфорде» — это один из самых старых клубов, никогда в своей истории не бравших крупных трофеев. За 136 лет существования «шершни» (так футболистов команды называют из-за цвета формы) не выигрывали ни Кубок Англии, ни высший дивизион. Хотя пару раз были близки к этому.

В конце 19 века в Англии повсеместно вырастали футбольные клубы. Пригород Лондона (27 километров от центра столицы) Уотфорд тоже возжелал получить собственную команду, и цель была достигнута: в 1881 году Элджернон де Вер Капель, граф Эссекс, разрешил группе местных энтузиастов основать любительский клуб «Уотфорд Роверс» и использовать в качестве места для матчей и тренировок газон главного городского парка Кассиобэри. Спустя 15 лет клуб получил статус профессионального, стал участником Кубка Англии и Южной футбольной лиги, но до 1980-х обитал в глубинах английской футбольной пирамиды.

Все изменилось в 1976 году, когда раздираемый финансовыми проблемами «Уотфорд» рухнул в четвертый дивизион. Клуб активно искал нового владельца и нашел его среди болельщиков — знаменитый на весь мир музыкант Элтон Джон (тогда еще не сэр), с детства поддерживающий «шершней», согласился занять президентское кресло, покрыл долги и сразу начал операцию по спасению «Уотфорда». Тренерский пост занял будущий наставник сборной Англии Грэм Тэйлор и всего за шесть лет катапультировал команду в элиту.

Сезон-1982/83, дебютный в первой лиге, «Уотфорд» начал блестяще: сходу захватил лидерство, но финишировал вторым вслед за «Ливерпулем» Боба Пэйсли. Год спустя «шершни» добрались до 1/8 финала Кубка УЕФА и решающего матча Кубка Англии, где были биты «Эвертоном». В конце 1980-х клуб покинул Тэйлор, а вслед за ним и Элтон Джон. «Я не хочу, чтобы у моего любимого клуба был президент, не способный посещать 90 процентов матчей», — мотивировал свой поступок музыкант. Впрочем, в 1997-м, когда «Уотфорд» снова оказался в третьем по силе дивизионе, Элтон Джон снова завладел клубом и опять продал его в 2002-м, перейдя на должность почетного президента. В 2014-м одна из трибун стадиона «шершней» получила имя знаменитого композитора, который и сейчас посещает игры команды во время гастрольных пауз.

ВЛАДЕЛЕЦ

Элтона Джона в Уотфорде обожают, ведь он сменил вектор развития клуба и повлиял на сегодняшний статус команды. Быть может, если бы не англичанин, то и сейчас «Уотфорд» продолжал болтаться между третьей и четвертой лигой.

Но сейчас у клуба другие времена и другой владелец. Тоже известный — пусть и не в масштабах планеты, но в футбольном мире уж точно. Формально главой «Уотфорда» является Джино Поццо, но фактически его отец Джампаоло — итальянский бизнесмен, создающий сеть футбольных клубов по всему миру.

Поццо-старший никогда не был крупным дельцом, зато всегда любил футбол, поэтому в 1986 году приобрел «Удинезе» из своего родного городка Удине. Много лет команда носила статус «лифтера», но в середине 1990-х Поццо вместе с советниками кардинально изменил стратегию развития, которая в итоге принесла «Удинезе» мировую известность. «Уотфорд» стал клубом-донором: Алексис Санчес, Ханданович, Квадво Асамоа, Инлер, Исла — все они были проданы в топ-команды за солидные деньги.

В 2000-х Поццо понял, что одного «Удинезе» мало, поэтому приобрел испанскую «Гранаду» и «Уотфорд». Игроки уходили в аренду из одной команду в другую без затяжных переговоров, потому что владелец у всех один и тот же.

Выбор Поццо пал на «Уотфорд», потому что у этого клуба сильная академия, а раньше он взращивал для более мощных команд таких известных футболистов, как Агбонлахор, Клеверли, Фостер, Таунсенд, Янг и Адам Джонсон. Сейчас «шершни» тоже работают на экспорт: только в этом сезоне за 20 миллионов фунтов в Китай был продан нападающий Игало, а другой форвард — Выдра — отправился в «Дерби Каунти» за 12,5 миллиона.

СОСТАВ

Стратегия Поццо напрямую влияет на формирование состава команды. В «Уотфорде» чудовищная текучка кадров, причем «шершни» покупают футболистов отовсюду, а не из Италии, что было бы логично. От количества флагов в заявке команды рябит в глазах. Пожалуй, такого разношерстного состава нет ни у кого в премьер-лиге и, может быть, в Европе, отсюда и удивительные вещи. В первом туре чемпионата-2015/16, когда «Уотфорд» вернулся в премьер-лигу, в основе появились 11 футболистов из 11 разных стран. При этом по ходу встречи на замену вышли два игрока из двух других государств.

Интернациональная линия тянется и в этом сезоне, причем нынешний тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри активно тасует состав, поэтому четкую основу выделить сложно. Вне ротации только пятеро: вратарь-ветеран Гомес, защитники Предль и Холебас, центральный хавбек Капу и капитан-бомбардир Дини.

Об английском нападающем стоит упомянуть отдельно: Дини играет в «Уотфорде» уже семь лет, но в 2012-м прервал карьеру из-за… тюремного срока. Форварда приговорили к десяти месяцам заключения за избиение человека в ночном клубе — Дини, расстроенный болезнью отца, напился и ввязался в драку со студентами, один из которых получил от футболиста ногой по лицу. Досталось от него и полицейскому, диагноз стража порядка — вывих шеи.

Но «Уотфорд» не стал разрывать контракт с Дини, чей отец вскоре скончался, а поддержал его. Нападающий отбыл три месяца заключения, после чего был освобожден за раскаяние и примерное поведение. Позже Дини помог «Уотфорду» вернуться в премьер-лигу и уже второй сезон подряд забивает как минимум десять мячей в элите.

ТЕКУЩИЙ СЕЗОН

Прошлой весной по обоюдному согласию «Уотфорд» покинул бывший тренер Кике Санчес Флорес, а на его место пришел Вальтер Маццарри. «Шершни» слабо начали текущий чемпионат и после трех туров свалились в зону вылета. Тогда в Англии многие предрекали итальянцу скорую отставку, потому что, казалось, его излюбленная схема 3−5−2 не подходила «Уотфорду». Но потом расстановка с тремя защитниками превратилась в главную фишку сезона, да и «шершни» начали побеждать и вернулись туда, где закончили прошлый сезон — в середину таблицы.

«Уотфорд» и по большинству статистических показателей находится в середине — владение мячом, количество ударов по воротам, точность передач… Зато по недисциплинированности «шершни» — чемпионы. Команда Вальтера Маццарри чаще всех фолит (13,7 нарушения за игру) и чаще всех получает карточки (79 желтых, 4 красных). От вылета «Уотфорд» себя обезопасил, но, если верить The Telegraph, руководство все равно планирует расстаться с Маццарри, потому что «недовольно оборонительным стилем игры команды и хочет видеть атакующий футбол». Кроме того, итальянец до сих пор не выучил английский и общается с футболистами через переводчика.

ЧТО ЖДЕТ СЛУЦКОГО?

Преимущество нашего тренера над Маццарри в том, что Слуцкий активно изучает английский, ему не понадобится язык жестов или толмач. Хотя, разумеется, для успешной работы в клубе этого мало.

Первое, что придется сделать Слуцкому в случае назначения в «Уотфорд», — разрушить все до основания. Маццарри привил «шершням» необычную схему и защитную тактику, что идет вразрез со взглядами Слуцкого на футбол. При Флоресе в прошлом сезоне «Уотфорд» выстраивался по схеме 4−4−2 или 4−3−3, хотя забивал тоже немного. Но назвать ту команду оборонительной было сложно.

В ЦСКА у Слуцкого был сыгранный костяк, с которым он прошел много сезонов. В «Уотфорде» такого ждать не стоит — уже через три месяца состав команды изменится до неузнаваемости, даже если новый тренер будет против некоторых трансферов. И это может оказаться главной проблемой для Слуцкого, ведь в хаотичных условиях поставить игру гораздо сложнее.

При этом семья Поццо нетерпелива. Новые владельцы купили клуб в 2012 году, но за это время «Уотфорд» сменил семь тренеров, включая исполняющих обязанности. Если результата не будет — главы «шершней» могут тут же уволить тренера. Именно поэтому слухи о грядущей отставке Маццарри, скорее всего, правдивы.

Впрочем, для начала английской карьеры «Уотфорд» — неплохой вариант, а назначение Слуцкого вполне реально. В пригороде Лондоне и так интернациональный клуб. А россиян в нем еще нет.