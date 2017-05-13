«Бавария» со счётом 5:4 обыграла «РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» уступил «Баварии» в матче 33-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред
Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счётом 4:5.
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У «быков» голами отметились Марсель Забитцер, Юссуф Поульсен и Тимо Вернер, оформивший дубль. В составе мюнхенской команды забивали Тьяго Алькантара, Давид Алаба, Роберт Левандовски, у которого два мяча, а также Арьен Роббен, забивший победный гол на 95-й минуте.
«РБ Лейпциг» (66 очков), несмотря на поражение, гарантировал себе второе место по итогам сезона в Бундеслиге. «Бавария» (79) ещё в позапрошлом туре досрочно выиграла чемпионат.
|13.05.2017 16:30
|основной раунд: 33-й тур
|Red Bull Arena (Zentralstadion)
|РБ Лейпциг
|4:5
|Бавария
|Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Карло Анчелотти
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|20
|6
|Удары в створ
|9
|2
|Угловые
|6
|19
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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