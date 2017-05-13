«Бавария» со счётом 5:4 обыграла «РБ Лейпциг»

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У «быков» голами отметились Марсель Забитцер, Юссуф Поульсен и Тимо Вернер, оформивший дубль. В составе мюнхенской команды забивали Тьяго Алькантара, Давид Алаба, Роберт Левандовски, у которого два мяча, а также Арьен Роббен, забивший победный гол на 95-й минуте.

«РБ Лейпциг» (66 очков), несмотря на поражение, гарантировал себе второе место по итогам сезона в Бундеслиге. «Бавария» (79) ещё в позапрошлом туре досрочно выиграла чемпионат.