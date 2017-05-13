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13 мая 2017, 18:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» со счётом 5:4 обыграла «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» уступил «Баварии» в матче 33-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счётом 4:5.

РБ Лейпциг уступил Баварии в матче 33-го тура чемпионата Германии. Увеличить
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У «быков» голами отметились Марсель Забитцер, Юссуф Поульсен и Тимо Вернер, оформивший дубль. В составе мюнхенской команды забивали Тьяго Алькантара, Давид Алаба, Роберт Левандовски, у которого два мяча, а также Арьен Роббен, забивший победный гол на 95-й минуте.

«РБ Лейпциг» (66 очков), несмотря на поражение, гарантировал себе второе место по итогам сезона в Бундеслиге. «Бавария» (79) ещё в позапрошлом туре досрочно выиграла чемпионат.

13.05.2017 16:30 основной раунд: 33-й тур Red Bull Arena (Zentralstadion)
РБ Лейпциг 4:5 Бавария
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Ральф Хазенхюттль Карло Анчелотти
Голы
2′ Марсель Забитцер 7
29′ Тимо Вернер 11
47′ Юссуф Поульсен 9
65′ Тимо Вернер 11
9 Роберт Левандовски 17′
6 Тиагу Алькантара 60′
9 Роберт Левандовски 84′
27 Давид Алаба 90+1′
10 Арьен Роббен 90+5′
Составы
Петер Гулачи 32
Фернандес Бернарду 3
Дайот Упамекано 17
Марвин Комппер 33
90+6′ Наби Кейта 8
Эмиль Форсберг 10
Штефан Ильзанкер 13
Диего Демме 31
69′ Марсель Забитцер 7
Бенно Шмиц 20
76′ Юссуф Поульсен 9
Дави Зельке 27
80′ Тимо Вернер 11
Рани Хедира 6
22 Том Штарке
17 Джером Боатенг 77′
18 Хуан Бернат
21 Филипп Лам
27 Давид Алаба
6 Тиагу Алькантара 73′
10 Арьен Роббен
9 Роберт Левандовски
7 Франк Рибери 44′
11 Дуглас Коста 64′
14 Хаби Алонсо 61′ 28′
23 Артуро Видаль 64′
32 Джошуа Киммих 67′
25 Томас Мюллер
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 20
6 Удары в створ 9
2 Угловые 6
19 Фолы 11
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Тобиас Штилер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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