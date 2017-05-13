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13 мая 2017, 18:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Хоффенхайм» догнал «Боруссию» Д, «Ингольштадт» вылетел из Бундеслиги

В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в гостях сыграла вничью со счётом 1:1 с «Аугсбургом». На 28-й минуте Альфред Финнбогасон вывел хозяев вперёд, а четыре минуты спустя Пьер-Эмерик Обамейянг счёт сравнял.

В матче 33-го тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span> дортмундская <span class=error>Боруссия</span> в гостях сыграла вничью со счётом 1:1 с Аугсбургом. Увеличить
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«Хоффенхайм» благодаря осечке «Боруссии» и своей победе со счётом 5:3 над «Вердером» в гостях сравнялся по количеству очков с дортмундской командой. За тур до окончания текущего первенства «Боруссия» занимает третье место в таблице, а «Хоффенхайм» — четвёртое.

«Ингольштадт» потерял шансы сохранить прописку в Бундеслиге после того, как сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1), а «Гамбург» набрал одно очко в матче с «Шальке» (1:1).

«Герта» победила «Дармштадт» (2:0), «Майнц» — «Айнтрахт» (4:2), «Байер» и «Кёльн» сыграли вничью 2:2, победителя не выявили «Вольфсбург» и «Боруссия М — 1:1.
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