«Хоффенхайм» догнал «Боруссию» Д, «Ингольштадт» вылетел из Бундеслиги

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«Хоффенхайм» благодаря осечке «Боруссии» и своей победе со счётом 5:3 над «Вердером» в гостях сравнялся по количеству очков с дортмундской командой. За тур до окончания текущего первенства «Боруссия» занимает третье место в таблице, а «Хоффенхайм» — четвёртое.

«Ингольштадт» потерял шансы сохранить прописку в Бундеслиге после того, как сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1), а «Гамбург» набрал одно очко в матче с «Шальке» (1:1).

«Герта» победила «Дармштадт» (2:0), «Майнц» — «Айнтрахт» (4:2), «Байер» и «Кёльн» сыграли вничью 2:2, победителя не выявили «Вольфсбург» и «Боруссия М — 1:1.