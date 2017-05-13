СПАЛ в следующем сезоне будет выступать в Серии A

В предпоследнем туре Серии B команда из Феррары уступила в гостях со счётом 1:2 «Тернане», но уже не опустится ниже второго места, которое гарантирует путёвку в элитный дивизион чемпионата Италии.

СПАЛ за тур до окончания первенства на два очка опережает «Верону» и на четыре — «Фрозиноне».

В Серии А СПАЛ провёл в общей сложности 20 сезонов, последним из которых стал сезон-1967/68.