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13 мая 2017, 16:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своём поле принимал «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В матче 37-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своём поле принимал <span class=error>Лестер</span> Сити. Увеличить
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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Давид Сильва и Габриэл Жезус, который реализовал пенальти. За «Лестер» отличился Синдзи Окадзаки, а Рияд Марез на 77-й минуте упустил возможность сравнять счёт в матче, не реализовав 11-метровый.

«Манчестер Сити» набрал 72 очко, опередил «Ливерпуль» (70) и теперь занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер» (43) располагается на девятой строчке.

13.05.2017 14:30 основной раунд: 37-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 2:1 Лестер
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Крейг Шекспир
Голы
29′ Давид Сильва (Л. Сане) 21
36′ Габриэл Жезус 33
20 Синдзи Окадзаки (М. Олбрайтон) 42′
Нереализованные пенальти
26 Р. Махрез 78′
Составы
Вилли Кабальеро 13
50′ Венсан Компани 4
Гаэль Клиши 22
Николас Отаменди 30
90+9′ Давид Сильва 21
Фернанду Луиз Роса Фернандинью 25
Яя Туре 42
Лерой Сане 19
82′ Кевин Де Брейне 17
Пабло Сабалета 5
78′ Рахим Стерлинг 7
84′ Серхио Агуэро 10
90′ Габриэл Жезус 33
Гонсалес Хесус Навас 15
1 Каспер Шмайхель
3 Бен Чилвелл
17 Дэнни Симпсон
28 Кристиан Фукс 72′
29 Йоан Беналуан 35′
25 Уилфред Ндиди
26 Рияд Махрез
9 Джейми Варди
10 Энди Кинг 68′
13 Дэниел Амарти
11 Марк Олбрайтон 80′ 79′
22 Демарэй Грэй
20 Синдзи Окадзаки 73′
19 Ислам Слимани
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 4
9 Угловые 3
12 Фолы 16
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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