«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» и поднялся на третье место в таблице АПЛ
В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своём поле принимал «Лестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Давид Сильва и Габриэл Жезус, который реализовал пенальти. За «Лестер» отличился Синдзи Окадзаки, а Рияд Марез на 77-й минуте упустил возможность сравнять счёт в матче, не реализовав 11-метровый.
«Манчестер Сити» набрал 72 очко, опередил «Ливерпуль» (70) и теперь занимает третье место в турнирной таблице английской
|13.05.2017 14:30
|основной раунд: 37-й тур
|Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
|Манчестер Сити
|2:1
|Лестер
|Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
|Хосеп Гвардьола
|Крейг Шекспир
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|9
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|16
Судьи
|Главный судья
|Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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