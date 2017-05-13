«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

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В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Давид Сильва и Габриэл Жезус, который реализовал пенальти. За «Лестер» отличился Синдзи Окадзаки, а Рияд Марез на 77-й минуте упустил возможность сравнять счёт в матче, не реализовав 11-метровый.