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13 мая 2017, 16:28 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Роналдиньо: Неймар вскоре потеснит Месси и Роналду, у него огромный талант

КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар скоро превзойдет своего одноклубника аргентинца Лионеля Месси и португальского нападающего «Реала» Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста мира. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, который принял участие в открытии парка Кубка конфедераций в Казани.

Роналдиньо: Неймар вскоре потеснит Месси и Роналду у него огромный талант - Фото Увеличить
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«Кто сильнее — Роналду или Месси? Сейчас выделяются оба, но считаю, скоро их место займет Неймар. У него огромный талант», — сказал он.

На вопрос, планирует ли он провести прощальный матч, 37-летний Роналдиньо ответил: «Да, но это будет не одна игра, это будет несколько матчей. Я проведу их в тех странах, где я жил и в командах, в которых я играл».

Роналдиньо выступал за бразильские «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе», а также французский ПСЖ, испанскую «Барселону», итальянский «Милан» и мексиканский «Керетаро».

Парк Кубка конфедераций по футболу 2017 года открылся в субботу на площади перед стадионом «Центральный» рядом с казанским Кремлем. В церемонии открытия приняли участие Роналдиньо и бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций — 1994 и олимпийский чемпион 1996 года Джей-Джей Окоча Окоча. После Москвы, Сочи и Казани парк Кубка конфедераций откроется в Санкт- Петербурге (20—21 мая). Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

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