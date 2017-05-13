Роналдиньо: Неймар вскоре потеснит Месси и Роналду, у него огромный талант
КАЗАНЬ, 13 мая. /ТАСС/. Бразильский нападающий «Барселоны» Неймар скоро превзойдет своего одноклубника аргентинца Лионеля Месси и португальского нападающего «Реала» Криштиану Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста мира. Такое мнение журналистам высказал чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Роналдиньо, который принял участие в открытии парка Кубка конфедераций в Казани.
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«Кто сильнее — Роналду или Месси? Сейчас выделяются оба, но считаю, скоро их место займет Неймар. У него огромный талант», — сказал он.
На вопрос, планирует ли он провести прощальный матч, 37-летний Роналдиньо ответил: «Да, но это будет не одна игра, это будет несколько матчей. Я проведу их в тех странах, где я жил и в командах, в которых я играл».
Роналдиньо выступал за бразильские «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе», а также французский ПСЖ, испанскую «Барселону», итальянский «Милан» и мексиканский «Керетаро».
Парк Кубка конфедераций по футболу 2017 года открылся в субботу на площади перед стадионом «Центральный» рядом с казанским Кремлем. В церемонии открытия приняли участие Роналдиньо и бывший полузащитник сборной Нигерии, обладатель Кубка африканских наций — 1994 и олимпийский чемпион 1996 года
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