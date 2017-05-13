Роналдиньо: Неймар вскоре потеснит Месси и Роналду, у него огромный талант

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«Кто сильнее — Роналду или Месси? Сейчас выделяются оба, но считаю, скоро их место займет Неймар. У него огромный талант», — сказал он.

На вопрос, планирует ли он провести прощальный матч, 37-летний Роналдиньо ответил: «Да, но это будет не одна игра, это будет несколько матчей. Я проведу их в тех странах, где я жил и в командах, в которых я играл».

Роналдиньо выступал за бразильские «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе», а также французский ПСЖ, испанскую «Барселону», итальянский «Милан» и мексиканский «Керетаро».