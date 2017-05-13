Андрей Шевченко: Лобановский хотел попробовать себя в зарубежном клубе
Сегодня исполняется 15 лет со дня смерти Валерия Лобановского. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который играл под руководством Лобановского в киевском «Динамо», сказал, что знаменитый тренер хотел попробовать себя за рубежом.
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— Наставник интересовался организацией работы в Милане?
— Конечно. Валерию Васильевичу было важно все — тренировочный процесс, бытовые вопросы и так далее. Все мелочи и детали.
— Слышал, вы однажды рассказали, как футболисты в Италии теряют сознание после одного из самых простых тестов, и Лобановский долго смеялся. Было такое?
— Я уже плохо помню, но
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