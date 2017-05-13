Андрей Шевченко: Лобановский хотел попробовать себя в зарубежном клубе

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— Наставник интересовался организацией работы в Милане?

— Конечно. Валерию Васильевичу было важно все — тренировочный процесс, бытовые вопросы и так далее. Все мелочи и детали.

— Слышал, вы однажды рассказали, как футболисты в Италии теряют сознание после одного из самых простых тестов, и Лобановский долго смеялся. Было такое?