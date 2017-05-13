Защитник «Реала» Пепе может подписать контракт с «Интером»
Защитник мадридского «Реала» Пепе может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Sky Sport Italia.
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По информации издания, португальский футболист, чей контракт со «сливочными» подходит к концу, уже провёл переговоры с руководством миланского клуба. Ранее сообщалось, что на Пепе также претендуют клуб из чемпионата Китая и «ПСЖ».
«Пепе сделал отличную карьеру в “Реале”. Он был в клубе десять лет и многого добился. Не знаю, что с ним будет в следующем сезоне», — сказал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в интервью Marca, отвечая на вопрос о будущем португальца.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Пепе провёл 13 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.
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