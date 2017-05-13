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13 мая 2017, 14:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Защитник «Реала» Пепе может подписать контракт с «Интером»

Защитник мадридского «Реала» Пепе может продолжить карьеру в «Интере», сообщает Sky Sport Italia.

Защитник мадридского Реала <span class=error>Пепе</span> может продолжить карьеру в <span class=error>Интере</span> сообщает Sky Sport Italia. Увеличить
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По информации издания, португальский футболист, чей контракт со «сливочными» подходит к концу, уже провёл переговоры с руководством миланского клуба. Ранее сообщалось, что на Пепе также претендуют клуб из чемпионата Китая и «ПСЖ».

«Пепе сделал отличную карьеру в “Реале”. Он был в клубе десять лет и многого добился. Не знаю, что с ним будет в следующем сезоне», — сказал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в интервью Marca, отвечая на вопрос о будущем португальца.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Пепе провёл 13 матчей, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

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