Аллегри поздравил Конте с победой в чемпионате Англии
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поздравил бывшего наставника «старой синьоры» Антонио Конте, под руководством которого «Челси» выиграл английскую
Премьер-лигу.
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«Поздравляю Антонио с тем, чего он добился. Выиграть титул в дебютном сезоне в новой стране — впечатляющий результат. Итальянские тренеры выигрывают так много за рубежом, потому что подготовка, которую мы получаем здесь, не имеет себе равных», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Ювентуса».
«Челси» досрочно стал чемпионом Англии после гостевой победы над «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в матче 37-го тура.
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