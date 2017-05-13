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13 мая 2017, 14:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Аллегри поздравил Конте с победой в чемпионате Англии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поздравил бывшего наставника «старой синьоры» Антонио Конте, под руководством которого «Челси» выиграл английскую Премьер-лигу.

Главный тренер <span class=error>Ювентуса</span> Массимилиано Аллегри поздравил бывшего наставника старой синьоры <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> под руководством которого <span class=error>Челси</span> выиграл английскую <nobr>Премьер-лигу.</nobr> Увеличить
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«Поздравляю Антонио с тем, чего он добился. Выиграть титул в дебютном сезоне в новой стране — впечатляющий результат. Итальянские тренеры выигрывают так много за рубежом, потому что подготовка, которую мы получаем здесь, не имеет себе равных», — приводит слова Аллегри официальный сайт «Ювентуса».

«Челси» досрочно стал чемпионом Англии после гостевой победы над «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в матче 37-го тура.

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