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13 мая 2017, 14:01 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Летом «Манчестер Сити» бесплатно могут покинуть 7 игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола заявил, что пока не определился с будущим семи игроков, у которых заканчиваются контракты. Летом Яя Туре, Пабло Сабалета, Хесус Навас, Гаэль Клиши, Бакари Санья, Вилли Кабальеро и Тосин Адарабиойо могут стать свободными агентами.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардьола</span> заявил что пока не определился с будущим семи игроков у которых заканчиваются контракты. Увеличить
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— Будущее этих игроков не зависит от того, будут они играть в оставшихся трех играх или нет, — цитирует Sky Sports Гвардьолу. — Решение уже принято, но расскажу о нем только в конце сезона. Клуб собирается делать все как обычно, но мы сражаемся и играем за то, что важно для будущего клуба. Сейчас не время, нужно сосредоточиться на игре.

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