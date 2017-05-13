Летом «Манчестер Сити» бесплатно могут покинуть 7 игроков

— Будущее этих игроков не зависит от того, будут они играть в оставшихся трех играх или нет, — цитирует Sky Sports Гвардьолу. — Решение уже принято, но расскажу о нем только в конце сезона. Клуб собирается делать все как обычно, но мы сражаемся и играем за то, что важно для будущего клуба. Сейчас не время, нужно сосредоточиться на игре.