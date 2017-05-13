«Бавария» выделила на приобретение двух новичков €120 млн

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Санчес перешел в «Арсенал» из «Барселоны» в 2014 году. Вместе с лондонским клубом он завоевал Кубок Англии и два Суперкубка страны. Всего за «Арсенал» форвард провел 141 матч во всех турнирах и забил 67 голов. В нынешнем сезоне чемпионата Англии он отличился 20 раз, уступая в списке лучших бомбардиров премьер-лиги только Ромелу Лукаку из «Эвертона» (24) и Харри Кейну из «Тоттенхэма» (21).

В составе сборной Чили Санчес забил 37 голов 107 матчах. В списке лучших бомбардиров национальной команды за всю историю он делит первое место в Марсело Саласом. Помимо «Баварии» на 28-летнего форварда также претендуют «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ювентус».

Верратти выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2012 года после перехода из «Пескары». В составе столичного клуба он выиграл четыре чемпионата Франции, четыре Кубка лиги, четыре Суперкубка и два Кубка страны. В 198 матчах за «ПСЖ» хавбек забил шесть голов. В составе сборной Италии он провел 21 матч, отличившись одним забитым мячом.

Ранее агент Верратти Марко Ди Кампли, не исключил предложения со стороны «Баварии». В услугах 24-летнего полузащитника также заинтересована «Барселона».

В конце апреля «Бавария» гарантировала себе пятую подряд победу в чемпионате Германии. Этот титул останется для мюнхенского клуба единственны в нынешнем сезоне. Из Лиги чемпионов «Баварию» выбил мадридский «Реал», который в гостях победил со счетом 2:1, а затем в гостях выиграл со счетом 4:2, при этом арбитр матча Виктор Кашшаи засчитал два гола «Реала» из офсайда. В Кубке Германии «Бавария» дошла до полуфинала, где проиграла дортмундской «Боруссии».