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13 мая 2017, 13:18 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

The Times: Слуцкий может возглавить «Уотфорд»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий является одним из претендентов на пост наставника «Уотфорда».

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид <span class=error>Слуцкий</span> является одним из претендентов на пост наставника <span class=error>Уотфорда</span>. Увеличить
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Согласно The Times, «шершни» рассмотрят кандидатуру специалиста в случае увольнения действующего тренера команды Вальтера Маццарри.

Отмечается, что россиянин с января проживает в Лондоне, активно изучает английский язык и местный футбол, а также регулярно посещает матчи «Челси». Помимо Слуцкого в числе претендентов на работу тренером «Уотфорда» значатся наставник «Халл Сити» Марку Силва и экс-главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери.

«Уотфорд» после 36 игр чемпионата Англии занимает 15 место в турнирной таблице и уже обезопасил себя от вылета в чемпион-лигу. Однако будущее Маццарри в команде находится под вопросом, поскольку он так и не смог привить свой стиль игры английскому клубу. Кроме того, итальянец находится в напряженных отношениях с игроками, персоналом и болельщиками «Уотфорда».

Уотфорд
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