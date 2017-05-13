The Times: Слуцкий может возглавить «Уотфорд»
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий является одним из претендентов на пост наставника «Уотфорда».
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Согласно The Times, «шершни» рассмотрят кандидатуру специалиста в случае увольнения действующего тренера команды Вальтера Маццарри.
Отмечается, что россиянин с января проживает в Лондоне, активно изучает английский язык и местный футбол, а также регулярно посещает матчи «Челси». Помимо Слуцкого в числе претендентов на работу тренером «Уотфорда» значатся наставник «Халл Сити» Марку Силва и
«Уотфорд» после 36 игр чемпионата Англии занимает 15 место в турнирной таблице и уже обезопасил себя от вылета в
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