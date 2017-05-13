«Реал» намерен продлить контракт с Зиданом до 2020 года

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Утверждается, что стороны уже достигли договоренности о новом контракте, и 44-летнему французскому специалисту остается только поставить под ним свою подпись. Нынешнее соглашение Зидана с клубом рассчитано до конца июня 2018 года.

Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года, сменив испанца Рафаэля Бенитеса. Под руководством француза мадридцы выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне испанская команда вышла в финал Лиги чемпионов, где 3 июня в Кардифе сыграет с туринским «Ювентусом». В чемпионате «Реал» с 84 очками занимает второе место, уступая лидеру «Барселоне» по дополнительным показателям, но имея при этом игру в запасе.