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13 мая 2017, 11:37 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал» намерен продлить контракт с Зиданом до 2020 года

МОСКВА, 13 мая — Р-Спорт. Руководство мадридского футбольного клуба «Реал» намерено продлить соглашение с главным тренером команды Зинедином Зиданом до 2020 года, сообщает Marca.

Руководство мадридского футбольного клуба Реал намерено продлить соглашение с главным тренером команды <span class=error>Зинедином</span> <span class=error>Зиданом</span> до 2020 года сообщает Marca. Увеличить
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Утверждается, что стороны уже достигли договоренности о новом контракте, и 44-летнему французскому специалисту остается только поставить под ним свою подпись. Нынешнее соглашение Зидана с клубом рассчитано до конца июня 2018 года.

Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года, сменив испанца Рафаэля Бенитеса. Под руководством француза мадридцы выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне испанская команда вышла в финал Лиги чемпионов, где 3 июня в Кардифе сыграет с туринским «Ювентусом». В чемпионате «Реал» с 84 очками занимает второе место, уступая лидеру «Барселоне» по дополнительным показателям, но имея при этом игру в запасе.

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