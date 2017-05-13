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13 мая 2017, 10:22 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

День в истории. Киевскому «Динамо» исполнилось 90 лет

Сегодня исполняется 90 лет киевскому «Динамо» — самому титулованному клубу СССР и Украины.

День в истории. Киевскому Динамо исполнилось 90 лет - Фото Увеличить
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Клуб был основан 13 мая 1927 года. Команда 13 раз становилась чемпионом СССР, что является рекордным показателем. Девять раз «Динамо» выигрывало Кубок СССР, дважды — Кубок обладателей кубков и один раз — Суперкубок УЕФА.

Также «Динамо» является 15-кратным чемпионом Украины и 11-кратным обладателем Кубка Украины, шестикратным победителем Суперкубка Украины. В Кубке/Лиге чемпионов команда трижды доходила до полуфинала.

Отметим, что в день юбилея «Динамо» проведет матч чемпионата Украины против донецкого «Олимпика».

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