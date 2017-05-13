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13 мая 2017, 10:12 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Швейцарский футболист забил мяч в собственные ворота ударом в падении через себя

Защитник швейцарского клуба «Пулли» Адриен Гульфо забил мяч в собственные ворота в падении через себя в матче с командой «Ренен».

Защитник швейцарского клуба <span class=error>Пулли</span> <span class=error>Адриен</span> <span class=error>Гульфо</span> забил мяч в собственные ворота в падении через себя в матче с командой <span class=error>Ренен</span>. Игрок отличился при счете 2:1 в пользу <span class=error>Ренена</span> и увеличил преимущество соперника. Однако <span class=error>Пулли</span> сумел отыграться а в серии пенальти оказался точнее. Увеличить
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Игрок «отличился» при счете 2:1 в пользу «Ренена» и увеличил преимущество соперника. Однако «Пулли» сумел отыграться, а в серии пенальти оказался точнее.
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