Продолжится ли ничейный синдром чемпиона? Превью к 12-му туру КПЛ

Матчами 12-го тура начнется второй круг чемпионата Казахстана по футболу. Центральная игра тура пройдет в столице, где действующий чемпион страны «Астана» примет бронзового призера «Иртыш». Подробности — в материале корреспондента Vesti.kz.

Футбол. Премьер-лига. Тур 12

14 мая (воскресенье).

«Астана» — «Иртыш»

Центральная игра тура. Встретятся лидер и третья команда чемпионата. Но фаворитами, конечно же, являются хозяева поля. В последних турах астанчане дважды сыграли вничью, в связи с чем сделают все, чтобы не оступиться в третий раз. Ведь ближайший преследователь «Ордабасы» расположился всего в двух шагах.

Что касается «Иртыша», то павлодарцы выступают нестабильно. Хотя в выездных матчах национального чемпионата еще не проигрывали. Посмотрим, как они себя проявят в этот раз против действующего чемпиона.

Ранее соперники встречались 31 раз. 17 побед одержали футболисты «Астаны» при восьми ничьих и шести поражениях с разницей мячей 60−40. Однако самая крупная победа в личных противостояниях принадлежит павлодарцам. В 2011 году они забили пять безответных мячей.

«Шахтер» — «Акжайык»

Карагандинцам необходимо непременно побеждать, чтобы не увязнуть на последнем месте в таблице. К тому же в активе имеют всего одну победу, поэтому на своем поле обязаны набирать очки. А вот у уральцев дела обстоят получше. Команда Вахида Масудова идет не седьмой строчке. Разве что в гостях играет, мягко говоря, не очень — дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. Может в этот раз ей больше повезет.

Прежде команды провели 19 встреч, 15 из них завершились в пользу «Шахтера» при одной ничьей и трех поражениях с разницей мячей 36−12. При этом карагандинский клуб отметился двумя крупными победами над «Акжайыком» с одинаковым счетом 4:0 (1998 и 2013).

«Атырау» — «Ордабасы»

После смены главного тренера и трех подряд побед в премьер-лиге начали серьезно настраиваться на «нефтяников». Самое главное, подопечные Сергея Павлова почувствовали уверенность в собственных силах и стали вырывать очки. Вне всякого сомнения, они серьезно подготовятся к «Ордабасы». У шымкентцев команда настроения. Если игра идет, им многое удается на поле. При ее отсутствии переходят на примитивные верховые передачи, которые обычно ничем хорошим не заканчиваются. И что интересно, на своем счету южане также имеют три подряд победы. А это значит, что в этом туре у одной из команд прервется победная серия.

В предыдущих встречах «Ордабасы» потерпел только шесть поражений, выиграв 11 игр и 17 матчей сведя к ничьей. Разница мячей 40−32 в пользу шымкентского клуба. В 2001 году «Ордабасы» потерпел самое сокрушительное поражение от «Атырау» со счетом 0:5.

«Актобе» — «Тобол»

Актюбинцам отступать некуда. Необходимо выбираться из подвала турнирной таблицы. Пусть даже без главного тренера. После отставки украинского специалиста Игоря Рахаева «красно-белые» пока не определились с его преемником. Главным же претендентом на вакантный пост называют экс-тренера сборной Казахстана по футболу Юрия Красножана. Учитывая финансовый аппетит россиянина, не трудно догадаться, какой пункт в контракте мог стать поводом для детального обсуждения. В любом случае им нужно быстрее определяться с тренером, пока конкуренты не ушли далеко вперед.

«Тобол» идет пятым в таблице, чем не особо довольно клубное руководство. В противном случае оно пресекало бы все слухи о возможной отставке Омари Тетрадзе. Словом, костанайцам победа нужна не меньше, если желают сохранить на тренерском посту своего рулевого.

В целом «Актобе» имеет преимущество над «Тоболом» в личных встречах. В 48 матчах актюбинцы оказывались сильнее в 20 случаях, тогда как костанайцы выиграли 15 игр. Еще 13 встреч завершились вничью. Разница мячей 59−45 в пользу актюбинского клуба. На его счету и две самые крупные победы с одинаковым счетом 5:2 (2009 и 2010).

«Окжетпес» — «Кайрат»

Синегорцы, похоже, смирились с тем, что в этом сезоне им выше головы не прыгнуть, но и не вылететь в первую лигу. Соответственно, могут ограничиться лишь достойным сопротивлением и набором очков с равными по силам соперниками. Способны, конечно, преподнести сюрприз. Но в том случае, если один из лидеров будет пребывать не в лучшем своем состоянии. «Кайрату» же после конфуза в Атырау (1:2) и увеличившегося давления на Кахабера Цхададзе нужно реабилитироваться. Звучит банально, но это так. Не исключено, что руководство ведет переговоры на стороне и, в скором времени, объявит имя нового тренера команды. А пока алматинцам необходимо сконцентрироваться на предстоящем матче и не позволить увеличить отрыв «Астане».

Статистика личных встреч насчитывает 38 игр. И только в четырех из них победителями выходили кокшетаусцы при десяти ничьих и 24 поражениях с минусовой разницей мячей 22−70. В 2016 году «Кайрат» разгромил «Окжетпес» со счетом 6:0. Данная победа стала самой крупной в истории личных встреч клубов.

«Тараз» — «Кайсар»

В прошлом туре кызылординцы прервали безвыигрышную серию из семи матчей, переиграв дома «Актобе» (3:2). Победа должна была поднять боевой дух команды и сподвигнуть к удачному выступлению в Таразе. Тем более «Кайсар» способен играть намного лучше, чем это было в предыдущих матчах. Другое дело, что таразцы проиграли последние две домашние игры и опустились на десятое место. Третье поражение в родных стенах будет слишком для команды Воита Талгаева. В случае проигрыша и удачных игр «Актобе» и «Шахтера», «Тараз» рискует опуститься на последнюю строчку в таблице. Так что хозяевам есть за что биться.

Всего 40 очных встреч на счету клубов. 20 побед добились таразцы, в то время как кызылординцы успех праздновали в 15 играх при пяти ничейных результатах. Разница мячей 45−40 в пользу «Тараза». В 1999 году был зафиксирован самый крупный счет: «Кайсар» выиграл у «Тараза» — 6:1.