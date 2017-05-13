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13 мая 2017, 10:06 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

СМИ назвали еще одного претендента на пост главного тренера «Актобе»

Это наставник российского клуба.

Главный тренер российского клуба «Томь» из Томска Валерий Петраков попал в сферу интересов «Актобе», сообщает sports.ru.

Ранее 58-летний специалист заявил об устной договоренности о продлении сотрудничества с клубом из Томска.

Петраков возглавил «Томь» в апреле 2016 года, выведя команду в премьер-лигу. В нынешнем сезоне клуб из-за финансовых занял последнее место в таблице РФПЛ.

Напомним, «Актобе» в девяти матчах чемпионата Казахстана набрал шесть очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что клуб может возглавить Андрей Канчельскис.

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Новости Зарубежного футбола

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» попал в список кандидатов на пост тренера «Актобе»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» попал в список кандидатов на пост тренера «Актобе»

Бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис является одним из кандидатов на пост главного тренера «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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