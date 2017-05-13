СМИ назвали еще одного претендента на пост главного тренера «Актобе»
Это наставник российского клуба.
Главный тренер российского клуба «Томь» из Томска Валерий Петраков попал в сферу интересов «Актобе», сообщает sports.ru.
Ранее 58-летний специалист заявил об устной договоренности о продлении сотрудничества с клубом из Томска.
Петраков возглавил «Томь» в апреле 2016 года, выведя команду в
Напомним, «Актобе» в девяти матчах чемпионата Казахстана набрал шесть очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что клуб может возглавить Андрей Канчельскис.
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