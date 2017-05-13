«Челси» получит рекордную сумму призовых за победу в чемпионате Англии

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В пятницу «Челси» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2016/17, обыграв на выезде «Вест Бромвич» (1:0) в матче 36-го тура. У ближайшего преследователя команды — лондонского «Тоттенхэма» — за три встречи до завершения турнира на 10 очков меньше.

Издание отмечает, что «Челси» получит 150 млн фунтов, а каждый другой клуб премьер-лиги — около 80 млн фунтов, от продажи международных телевизионных прав, коммерческих контрактов и системы «равного распределения прибыли». «Челси» станет первым клубом, который извлечет выгоду от последней сделки руководства премьер-лиги на продажу телеправ, сумма которой составила более 8 млрд фунтов. Сообщается, что даже «Сандерленд», занимающий последнее место в текущем чемпионате Англии и досрочно покинувший элиту, может получить по итогам сезона около от 80 до 100 млн фунтов.

В прошлом сезоне «Лестер», впервые в истории ставший чемпионом Англии, получил в итоге около 93 млн фунтов. «Челси», занявший 10-е место по итогам прошлого первенства, получил 87,3 млн фунтов.

«Челси» стал чемпионом Англии в шестой раз в своей истории. Ранее клуб выигрывал турнир в 1955, 2005, 2006, 2010 и 2015 годах. Пять из шести чемпионских титулов «Челси» завоевал после того, как владельцем команды стал российский бизнесмен Роман Абрамович, купивший клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов. По количеству титулов чемпиона Англии «Челси» сравнялся с «Сандерлендом», который по итогам текущего сезона вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны. Наибольшее количество побед в турнире у «Манчестер Юнайтед» — 20, на втором месте «Ливерпуль», выигрывавший 18 раз.