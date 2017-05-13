«Челси» получит рекордную сумму призовых за победу в чемпионате Англии
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Лондонский «Челси» получит рекордную сумму призовых за победу в чемпионате Англии по футболу, которая составит 150 млн фунтов. Об этом сообщает английское издание Мirror.
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В пятницу «Челси» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2016/17, обыграв на выезде «Вест Бромвич» (1:0) в матче 36-го тура. У ближайшего преследователя команды — лондонского «Тоттенхэма» — за три встречи до завершения турнира на 10 очков меньше.
Издание отмечает, что «Челси» получит 150 млн фунтов, а каждый другой клуб
В прошлом сезоне «Лестер», впервые в истории ставший чемпионом Англии, получил в итоге около 93 млн фунтов. «Челси», занявший 10-е место по итогам прошлого первенства, получил 87,3 млн фунтов.
«Челси» стал чемпионом Англии в шестой раз в своей истории. Ранее клуб выигрывал турнир в 1955, 2005, 2006, 2010 и 2015 годах. Пять из шести чемпионских титулов «Челси» завоевал после того, как владельцем команды стал российский бизнесмен Роман Абрамович, купивший клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов. По количеству титулов чемпиона Англии «Челси» сравнялся с «Сандерлендом», который по итогам текущего сезона вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны. Наибольшее количество побед в турнире у «Манчестер Юнайтед» — 20, на втором месте «Ливерпуль», выигрывавший 18 раз.
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