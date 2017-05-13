Сёмин: Алиев и Милевский свой талант не сберегли
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вспомнил свой период работы в киевском «Динамо» с полузащитником Александром Алиевым и нападающим Артёмом Милевским.
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Видимо, что-то случилось...
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«Думаю, каждый из них должен был сам в себе найти тот момент, когда
Недавно встретился с Милевским в Тосно. Он в отличной жизненной форме, хороших кондициях, нет ни грамма лишнего веса. Кажется, нормально чувствует себя. Чего не могу сказать об Алиеве. Я его давно не видел, только наблюдаю, как он попадает в различные ситуации, которые сразу же становятся достоянием прессы.
В любом случае, оба они свой талант не сберегли. Как сказал
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