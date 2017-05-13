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13 мая 2017, 9:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сёмин: Алиев и Милевский свой талант не сберегли

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вспомнил свой период работы в киевском «Динамо» с полузащитником Александром Алиевым и нападающим Артёмом Милевским.

Главный тренер Локомотива Юрий Сёмин вспомнил свой период работы в киевском Динамо с полузащитником Александром Алиевым и нападающим Артёмом Милевским. Увеличить
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«Думаю, каждый из них должен был сам в себе найти тот момент, когда что-то в жизни пошло не так. Воспитать очень сложно. А принять самому правильные нормы поведения, отношения к профессии у них не получалось. При том, что с каждым было много бесед, штрафов, Суркис контролировал, по сути, всю их жизнь.

Недавно встретился с Милевским в Тосно. Он в отличной жизненной форме, хороших кондициях, нет ни грамма лишнего веса. Кажется, нормально чувствует себя. Чего не могу сказать об Алиеве. Я его давно не видел, только наблюдаю, как он попадает в различные ситуации, которые сразу же становятся достоянием прессы.

В любом случае, оба они свой талант не сберегли. Как сказал когда-то Генрих Четвёртый, «лучшие годы своей жизни я провёл в разврате и пьянстве. Собственно, именно поэтому они и лучшие. Примерно так вышло у Алиева с Милевским», — приводит слова Сёмина Gazeta.ua.

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