Сёмин: Алиев и Милевский свой талант не сберегли

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«Думаю, каждый из них должен был сам в себе найти тот момент, когда что-то в жизни пошло не так. Воспитать очень сложно. А принять самому правильные нормы поведения, отношения к профессии у них не получалось. При том, что с каждым было много бесед, штрафов, Суркис контролировал, по сути, всю их жизнь.

Недавно встретился с Милевским в Тосно. Он в отличной жизненной форме, хороших кондициях, нет ни грамма лишнего веса. Кажется, нормально чувствует себя. Чего не могу сказать об Алиеве. Я его давно не видел, только наблюдаю, как он попадает в различные ситуации, которые сразу же становятся достоянием прессы.