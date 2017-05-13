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Специалист поблагодарил своих подопечных за турнир.

— Всем спасибо! Это большое достижение наших футболистов, — приводит BBC слова Конте. — Хочу поблагодарить их за самоотдачу и работу. Их отношение сразу говорило о серьезности намерений. Сейчас мы счастливы. Для меня было непросто переехать в Англию. Тут другие традиции, другой язык. К тому же прошлый сезон был для команды провальный.