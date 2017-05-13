Антонио Конте: Чемпионство — большое достижение игроков «Челси»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 37-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем (1:0), победа в котором сделала лондонцев победителями турнира.
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Специалист поблагодарил своих подопечных за турнир.
— Всем спасибо! Это большое достижение наших футболистов, — приводит BBC слова Конте. — Хочу поблагодарить их за самоотдачу и работу. Их отношение сразу говорило о серьезности намерений. Сейчас мы счастливы. Для меня было непросто переехать в Англию. Тут другие традиции, другой язык. К тому же прошлый сезон был для команды провальный.
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