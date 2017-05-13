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13 мая 2017, 1:32 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Антонио Конте: Чемпионство — большое достижение игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 37-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем (1:0), победа в котором сделала лондонцев победителями турнира.

Главный тренер <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> после матча 37-го тура чемпионата Англии с <span class=error>Вест</span> Бромвичем (1:0) победа в котором сделала <span class=error>лондонцев</span> победителями турнира. Увеличить
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Специалист поблагодарил своих подопечных за турнир.

— Всем спасибо! Это большое достижение наших футболистов, — приводит BBC слова Конте. — Хочу поблагодарить их за самоотдачу и работу. Их отношение сразу говорило о серьезности намерений. Сейчас мы счастливы. Для меня было непросто переехать в Англию. Тут другие традиции, другой язык. К тому же прошлый сезон был для команды провальный.

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