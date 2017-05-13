Терри: Сплочённость игроков «Челси» была видна с первого дня

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Синие оформили свой шестой титул в истории после матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в 37-м туре. 36-летний защитник выиграл АПЛ в пятый раз в своей карьере. По окончании сезона он покинет «Челси».

«Эти ребята делали свою работу на поле неделю за неделей. Было здорово сидеть и наблюдать за этим под другим углом. Сплочённость игроков “Челси” была видна с первого дня», — приводит слова Терри издание BBC Sport.