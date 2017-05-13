Терри: Сплочённость игроков «Челси» была видна с первого дня
Капитан «Челси» Джон Терри прокомментировал победу лондонской команды в чемпионате Англии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Синие оформили свой шестой титул в истории после матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в 37-м туре. 36-летний защитник выиграл АПЛ в пятый раз в своей карьере. По окончании сезона он покинет «Челси».
«Эти ребята делали свою работу на поле неделю за неделей. Было здорово сидеть и наблюдать за этим под другим углом. Сплочённость игроков “Челси” была видна с первого дня», — приводит слова Терри издание BBC Sport.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter