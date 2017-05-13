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ЩАДЯЩИЙ ГРАФИК

В Англии многим командам нужно выдавать пачки кислородных масок, чтобы футболисты не падали на поле с высунутыми языками. Календарь нечеловечески интенсивный — все участвуют в трех внутренних турнирах, а кто-то еще и пытается ползти вперед в еврокубках. Кстати, именно из-за плотного графика, в первую очередь, английские клубы серьезно сдали в Лиге чемпионов в последние годы.

Если болельщики «Спартака» повсеместно благодарят футболиста АЕК Ивана Тричковски за то, что он летом выбил красно-белых из Лиги Европы, то фанаты «Челси» должны пожать руку Жозе Моуринью. Ведь именно португалец завалил первый круг прошлого сезона, результатом чего стал целый год «синих» в изоляции от Европы.

Это не только главная причина триумфа «Челси», но и тенденция. «Лестер» в прошлом году тоже пролетел над чужими головами во многом потому, что рано вылетел из кубковых соревнований и не играл в Европе. Так как сейчас в Англии существует уже не «большая четверка», а «большая шестерка», то подобная ситуация будет повторяться и впредь: команды без Лиги чемпионов будут иметь преимущество в борьбе за титул.

«Дело в игровой философии “Челси”. Его игроки забивают один мяч — и побеждают. Их не волнует, что люди говорят и думают — они просто хотят выигрывать». Жозе Моуринью, главный тренер «Манчестер Юнайтед».

ПУСТОЙ ЛАЗАРЕТ

Причина, вытекающая из первой: чем меньше матчей, тем больше времени на восстановление и тем меньше риск получить травму. Все основные игроки «Челси» в этом сезоне провели как минимум 30 матчей и не выбывали на длительный срок.

Правда, эта схема работает не всегда. Яркий пример — сегодняшний «Ливерпуль», который тоже весь сезон не выезжал за границы Великобритании, но у его врачей работы было предостаточно. Но это не значит, что «красным» везло меньше, чем «синим».

Тут дело в том, что Луи ван Гал называет «игровой философией». Футболисты «Ливерпуля» весь сезон бегают по полю так, будто их ужалил Юрген Клопп, а стиль Антонио Конте менее энергозатратный. «Челси» находится лишь на шестом месте в лиге по времени владения мячом, зато с отрывом лидирует по числу голов, забитых в быстрых атаках. Терпение и труд.

АРМЕЙСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

Антонио Конте — тренер-тиран. Он не признает авторитетов среди футболистов, обязывает их выворачиваться наизнанку на каждой тренировке и не приемлет лености и отсебятины. Поэтому прошлым летом были опасения в том, что у итальянца получится в «Челси». Есть версия, по которой Жозе Моуринью, а ранее Андре Виллаш-Боаш, покинули «Стэмфорд Бридж» из-за бунта звездных игроков, не хотевших мириться с мнением тренера.

Но Конте сумел удержать футболистов в своем широченном кулаке так, что никому не было тесно или обидно. Лишь раз за весь сезон в «Челси» разгорелся костерок, когда зимой итальянец поссорился с мятежным Диегу Костой. Испанский бразилец имитировал травму, о чем стало известно тренеру. Если верить Sky, Конте крикнул нападающему «Уезжай в Китай» и в наказание выкинул его из заявки на матч с «Лестером».

«Не понимаю, почему некоторые игроки, тренеры и пресса плохо отзываются о Диегу Косте. Он, в свою очередь, должен быть сосредоточен на игре. Вот эта истерия вокруг Косты не нужна ни ему, ни мне, ни “Челси”, ни нашим болельщикам, да и премьер-лиге, думаю, тоже». Антонио Конте, главный тренер «Челси».

Но в целом, Коста в этом сезоне ведет себя максимально корректно: забыл о симуляциях, плевках, драках, грязных подкатах и исправно забивает мячи. Даже интервью в микст-зоне дает. Варианта два: либо Конте нашел волшебный ключик от характера форварда (что вряд ли), либо итальянец пообещал ему билет в Китай в один конец по окончании сезона, если Коста возьмет себя в руки. Мудрое решение, даже если верна вторая версия.

ТАКТИЧЕСКАЯ ВСТРЯСКА

После сентябрьского разгромного поражения от «Арсенала», отбросившего «Челси» на восьмое место, колючая британская пресса поспешила уволить Конте. Мол, Роман Абрамович ошибся в итальянце, и тренер уже регистрируется на рейс в Рим.

Чушь. Пока английские СМИ сплетали из лапши слухи, Конте думал над глобальным планом переформатирования команды. Придумал: «Челси» выстроился по схеме 3−4−3, которую той осенью еще мало кто использовал, и «синие» выдали серию из 13 побед подряд. Тут же кальку лондонцев стали использовать и другие команды. Даже консервативный Арсен Венгер под конец сезона перетасовал «Арсенал», да еще и назвал себя новатором: мол, француз играл в три защитника до того, как это стало мейнстримом.

Впрочем, значение этой расстановки сильно переоценено. Да, «Челси» в таком обличии стал лучше контролировать середину поля, получил численное преимущество при атаках и усилил вес флангов, но решающую роль новая тактика не сыграла. Это в большей степени психологический ход: когда команда показывает слабые результаты, ей нужна встряска — неслучайно результаты клубов улучшаются после тренерских отставок. Но Конте не мог себя уволить, поэтому решил обхитрить футболистов. Свежая схема — свежие эмоции и свежий взгляд на футбол.

«Все эти цифры 3−4−3 переоценены. У всех расстановок есть преимущества и недостатки, но ни одна из них не будет работать без мастерства непосредственных участников матчей. Футбол — простая игра, в которой важнее всего должное исполнение игроками своих обязанностей, а не тактические схемы». Диего Форлан, экс-нападающий «Манчестер Юнайтед».

СЫГРАННЫЕ МАСТЕРА

Возвращаемся к причине номер один. Если бы «Челси» играл через два дня на третий, то активная ротация была бы неизбежна. А так, к концу сезона даже школьники выучили основной состав «синих».

Сыгранность очень важна, когда речь идет о стайерской дистанции. Тут снова уместна параллель с «Лестером», который ни за что бы не стал чемпионом, если бы в каждом матче менялись исполнители (первый круг этого сезона служит тому доказательством). А у «Челси» футболисты не только достигли телепатического взаимодействия — они усиливали эффект индивидуальным мастерством.

Азар снова нацепил желтую майку лидера, вторую молодость пережил Педро, раскрылись на флангах теневые герои Мозес и Алонсо, даже центральные защитники заставили всех забыть о стареющем Терри. Но ключевая фигура сегодняшнего «Челси» — это, разумеется, Канте. Человек, специально для которого придумали шутку: «71 процент Земли заполнен водой, остальное покрывает Канте». Сам он, кстати, услышав это, засмеялся, но скромно заметил, что это не так. Лукавит.

«Люди не будут посещать матчи команды, которая не хочет овладевать инициативой». Арсен Венгер, главный тренер «Арсенала».

Канте сделал невозможное: благодаря ему, амплуа опорного полузащитника получило признание. Раньше чернорабочих не замечали, а сейчас все аплодируют каждому успешному подкату центральных хавбеков. Опорник — лучший игрок сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов. Да это прорыв!

В целом, на фоне «Лестера» победа «Челси» кажется обыденной. Безусловно, «синие» победили заслуженно и с запасом, но бурных эмоций этот триумф не вызывает. Любопытно, как команда будет выглядеть в следующем сезоне, когда придется играть на несколько фронтов.