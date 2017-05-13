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13 мая 2017, 0:10 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Челси» стал шестикратным чемпионом Англии по футболу

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Челси» обыграл «Вест Бромвич» со счетом 1:0 в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии и досрочно завоевал победу в турнире.

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Единственный мяч на 83-й минуте встречи забил Миши Батшуайи.

После данной встречи «Челси» за два тура до конца первенства досрочно стал чемпионом Англии, набрав 87 очков. У ближайшего преследователя команды — лондонского «Тоттенхэма» — за три встречи до завершения турнира на 10 очков меньше.

«Челси» стал чемпионом Англии в шестой раз в своей истории. Ранее клуб выигрывал турнир в 1955, 2005, 2006, 2010 и 2015 годах. Пять из шести чемпионских титулов «Челси» завоевал после того, как владельцем команды стал российский бизнесмен Роман Абрамович, купивший клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов.

12.05.2017 22:00 основной раунд: 37-й тур The Hawthorns
Вест Бромвич Альбион 0:1 Челси
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Тони Пулис Антонио Конте
Голы
23 Миши Батшуайи (С. Аспиликуэта) 82′
Составы
Бен Фостер 1
Крейг Доусон 25
Аллан Ньом 2
Джонатан Эванс 6
Крис Брант 11
Джейк Ливермор 8
Хосе Саломон Рондон 9
Даррен Флетчер 24
64′ Гарет Маколи 23
71′ Марк Уилсон 12
20′ 59′ Джеймс Макклин 14
Насер Шадли 22
36′ 51′ Сэм Филд 47
Клаудио Якоб 5
13 Тибо Куртуа
24 Гэри Кэйхилл
28 Сесар Аспиликуэта
30 Морейра Маринью Давид Луиз
3 Маркос Алонсо
4 Сеск Фабрегас
21 Неманья Матич
19 Диегу Коста
15 Виктор Мозес 86′
5 Курт Зума
10 Эден Азар 75′
22 Виллиан
11 Родригес Педро 76′
23 Миши Батшуайи
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 24
2 Удары в створ 5
5 Угловые 8
13 Фолы 8
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вест Бромвич Альбион
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