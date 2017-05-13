«Челси» стал шестикратным чемпионом Англии по футболу

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Единственный мяч на 83-й минуте встречи забил Миши Батшуайи.

После данной встречи «Челси» за два тура до конца первенства досрочно стал чемпионом Англии, набрав 87 очков. У ближайшего преследователя команды — лондонского «Тоттенхэма» — за три встречи до завершения турнира на 10 очков меньше.

«Челси» стал чемпионом Англии в шестой раз в своей истории. Ранее клуб выигрывал турнир в 1955, 2005, 2006, 2010 и 2015 годах. Пять из шести чемпионских титулов «Челси» завоевал после того, как владельцем команды стал российский бизнесмен Роман Абрамович, купивший клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов.