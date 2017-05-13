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«Челси» — чемпион Англии! Победа над «Вест Бромвичем» гарантировала «синим» титул за два тура до окончания премьер-лиги. Новаторство Антонио Конте сработало: после провального сезона клуб не просто вернулся в Лигу чемпионов, но и обогнал всех конкурентов.

Недавние поражения от «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» потрепали болельщикам нервы. Идущий на хвосте «Тоттенхэм» набрал ход и сократил отставание до четырех очков. Преследователь нехило прибавил в статистике: второе место по забитым голам (71) и пропущено меньше всех мячей (23). Но поражение от «Вест Хэма» свело на нет даже намек на интригу.

«Челси» тем временем оправился от «пощечины» Жозе Моуринью: вытолкнул «шпор» из Кубка Англии, разобрался с «Саутгемптоном» и «Эвертоном». В полуфинале Кубка «синие» доказали, почему являются фаворитами на золото: четко выстроенная и хладнокровная игра, меньше созданных шансов, но больше голов. Выскочки из Северного Лондона частично сами себя подавили, частично их подавил «синий» опыт. Недавно Тибо Куртуа решил одну из своих проблем (все же они есть, но это похоже на синдром отличницы): сухие матчи. Против «Эвертона» он наконец отстоял на ноль.

Удручает одно: этот рок-н-ролльный «Тоттенхэм», построенный без вливания миллионов, так ничего и не выиграл. И скорее всего запомнится нам как «Байер» на рубеже веков, получивший прозвище Neverkuzen. Если его вообще будут вспоминать лет через пять.

По крайней мере, «шпоры» гарантировали себе попадание в Лигу чемпионов и место выше заклятого врага, «Арсенала». Ниже третьего места уже не опуститься, а «Арсеналу» — не подняться. И пока позиции на первой и второй строчках определились, чуть ниже идет ожесточенная борьба за Лигу Чемпионов. В основном, клубы борются с самими собой, с собственными слабостями. Осталось два места, а претендентов — четыре.

Семью очками ниже «Тоттенхэма» (70) располагается «Ливерпуль». Юргена Клоппа окрестили Робином Гудом еще в Дортмунде. И он сохранил привычку отбирать очки у богатых и отдавать их бедным. Поэтому конец сезона для «скаузеров» кажется легким только сперва, впереди клуб из середины таблицы, а под конец — аутсайдер. Но воспоминания о поражениях от середняков не дадут игрокам расслабиться. Тем более, на минувших выходных команда сыграла по нулям с «почти топ клубом» «Саутгемптоном».

Так что спокойствия «Ливерпулю» не светит. Возможно, это к лучшему.

По крайней мере, после победы над «Уотфордом» (1:0) у Юргена Клоппа, по его словам, прибавилось 500 миллионов седых волос. По окончанию матча он зашел в раздевалку, вытер пот со лба и сказал: «Если вы хотите убить меня, это хороший способ». Под занавес команда чуть не пропустила. Зато Эмре Джан часом ранее смог открыть счет. Ничего необычного, рядовой матч «Ливерпуля» с клубом из середины таблицы.

Прибавьте к этому потерю лидера команды Садио Мане и капающие за шиворот слухи об уходе Филипе Коутиньо. «Ливерпуль» уже играл без сенегальца зимой. В результате, у команды произошел игровой спад, и та вылетела из кубков. Сейчас на кону стоит Лига Чемпионов. Ближайший преследователь отстает на одно очко и имеет игру в запасе. Кстати, о нём.

У «Манчестер Сити», располагающегося очком ниже (69) и с игрой в запасе, немало тараканов в голове, но основная проблема команды заключается в реализации созданных моментов и реализации соперников. Да, эти проблемы имеют место при их статистике создания моментов.

Команда Хосепа Гвардиолы бьет по воротам в среднем 16,6 раз за игру, превосходство в этом показателе имеет только «Тоттенхэм». И меньше всех допущено ударов по своим воротам (8). И такой перевес не всегда помогает, если страдает реализация. «Конечно, нужно забивать, но наша команда имела столько шансов и не смогла выиграть. “Эвертон” бил четыре раза в створ и забил четыре гола, “Тоттенхэм” дважды наносил удары по нашим воротам и забил два мяча — такое нельзя придумать», — недоумевал Гвардиола после игры со «шпорами».

Это единственный сезон, в котором у Пепа не получилось выиграть ни одного трофея. «Сити» тактически проигрывал и прямым конкурентам, и середнякам. Ни раз Гвардиола выигрывал тренерскую дуэль, но проигрывал по результату. Будем честны, каталонец не нашел ту игру, что должна сделать «Манчестер Сити» грозой АПЛ. А с текущей конкуренцией приходится седеть вместе с Клоппом, даже чтобы просто попасть в Лигу Чемпионов. Ведь пока даже четвертое место — не гарантия попадания в нее. Соседи в финале Лиги Европы.

Три тура назад над словами Арсена Венгера о перспективах попадания в Лигу Чемпионов смеялись, сейчас они становятся в более приближенными к реальности. В предпоследнем туре «Арсенал» Венгера наконец-таки смог обыграть Жозе Моуринью в рамках АПЛ, а на неделе успешно сыграл один из запасных матчей. Уверенные 2:0.

Венгер пошёл вслед за модой и перестроился на 3−4−3, которая традиционно дала результат. По-новому раскрылся Алекс Окслейд-Чемберлен в роли латераля, Месут Озил стал реже пропадать с момента его перевода на полуфланг, Гранит Джака стал более надежен в опорной зоне. Новая формация не сможет решить проблем команды, но дать импульс на оставшийся отрезок сезона — вполне. Именно это сейчас и надо. Мы же помним, как «Арсенал» умеет врываться в четверку? А до заветного места три очка (66 набрано) и, также, как и у «Сити», игра в запасе.

В плане очков «Манчестер Юнайтед» на четыре очка (65) отстает от ненавистных соседей, но у «дьяволов» есть запасной вариант попадания в Лигу Чемпионов — победа в Лиге Европы. На этой неделе клуб пробился в финал.

Будет ли интрига в матчах «МЮ»? Да. Впереди встречи с «Тоттенхэмом», «Саутгемптоном и «Кристал Пэлас». Прямой конкурент и любящие потрепать нервы топам. А Жозе их в этом сезоне потрепали, 14 матчей вничью. В большинстве случаев португалец сваливал все на невезение. «Соперники приезжают сюда (на Олд Траффорд — прим.), чтобы защищаться. Голкиперы — чтобы стать игроком матча», — прокомментировал Моуринью одну из ничьей.

Не единственная его проблема. На финишной прямой игроки «МЮ» начали пополнять лазарет пачками. А еще два тура и игра в запасе. Жозе успел несколько раз пожаловаться на календарь, а потом прямо высказать приоритеты на остаток сезона: «Мы сделали 8 замен в стартовом составе. Восемь. Конечно, мы знали, что не сыграем в полную силу, но это наш выбор. Выиграть Лигу Европы важнее, чем финишировать четвертыми».

И шансы минимальны, но есть. Ждать, что клубы выше синхронно оступятся наивно, но АПЛ приучила нас удивлять. А сейчас положение команд в зоне со второго по шестое место именно такое: за два тура может измениться все.