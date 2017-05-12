Миральяс продлил контракт с «Эвертоном»
Нападающий «Эвертона» Кевин Миральяс продлил контракт с «ирисками», сообщает официальный сайт клуба.
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Новое соглашение бельгийца с «Эвертоном» рассчитано до лета 2020 года.
— Этот контракт очень важен для меня и моей семьи, — отметил 29-летний игрок. — Это лучший клуб для меня. Я в «Эвертоне» уже пять лет, и важно выиграть трофей именно здесь. Уже говорил, что мечтаю выиграть
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