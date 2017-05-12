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12 мая 2017, 23:09 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хамес достиг предварительной договоренности с «МЮ»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает AS.

Полузащитник Реала <span class=error>Хамес</span> Родригес близок к переходу в Манчестер Юнайтед. Увеличить
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Стороны достигли устной договоренности по трансферу игрока в период летнего трансферного окна.

Ранее колумбиец и его агент Жорже Мендеш встретились с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом и высказали недовольство по поводу количества игровой практики футболиста. Для завершения сделки по переходу Хамеса необходимо согласие «Реала», которое может быть получено после финала Лиги чемпионов, который пройдет 3 июня.

Хавбек перешел в мадридский клуб из «Монако» в 2014 году. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Хамес забил 8 голов и отдал 6 результативных передач в чемпионате Испании.

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