Хамес достиг предварительной договоренности с «МЮ»

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Стороны достигли устной договоренности по трансферу игрока в период летнего трансферного окна.

Ранее колумбиец и его агент Жорже Мендеш встретились с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом и высказали недовольство по поводу количества игровой практики футболиста. Для завершения сделки по переходу Хамеса необходимо согласие «Реала», которое может быть получено после финала Лиги чемпионов, который пройдет 3 июня.

Хавбек перешел в мадридский клуб из «Монако» в 2014 году. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Хамес забил 8 голов и отдал 6 результативных передач в чемпионате Испании.