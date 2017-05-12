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12 мая 2017, 21:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вест Бромвич Альбион» — «Челси»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Вест Бромвич Альбион» и «Челси» на матч 37-го тура Премьер-лиги.

Стали известны стартовые составы <span class=error>Вест</span> <span class=error>Бромвич</span> <span class=error>Альбион</span> и <span class=error>Челси</span> на матч 37-го тура <nobr>Премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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Если лондонская команда одержит победу, то выиграет чемпионат Англии.

«Вест Бромвич»: Фостер, Доусон, Макаули, Эванс, Ньом, Брант, Ливермор, Флетчер, Филд, Макклин, Рондон.

Запасные: Майхилл, М. Уилсон, Якоб, Моррисон, Шадли, Леко, Робсон-Кану.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Алонсо, Мозес, Матич, Фабрегас, Азар, Педро, Коста.

Запасные: Бегович, Зума, Аке, Терри, Канте, Виллиан, Батшуайи.

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