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12 мая 2017, 19:48 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» выкупил у «Баварии» Бенатиа за € 17 млн

«Ювентус» выкупил у мюнхенской «Баварии» права на защитника Мехди Бенатиа, информирует официальный сайт туринской команды. Марокканский футболист с лета прошлого года выступает за бьянконери на правах аренды.

«Ювентус» объявил, что в течение двух лет заплатит «Баварии» за Бенатиа € 17 млн. 30-летний футболист подписал с итальянским клубом полноценный контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Бенатиа провёл 12 матчей в составе «старой синьоры» в чемпионате Италии и забил один гол.

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