«Ювентус» выкупил у «Баварии» Бенатиа за € 17 млн

«Ювентус» объявил, что в течение двух лет заплатит «Баварии» за Бенатиа € 17 млн. 30-летний футболист подписал с итальянским клубом полноценный контракт, рассчитанный до 30 июня 2020 года.

В текущем сезоне Бенатиа провёл 12 матчей в составе «старой синьоры» в чемпионате Италии и забил один гол.