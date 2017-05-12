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12 мая 2017, 19:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Последний большой матч Тотти. 5 игр выходных, которые нельзя пропустить

Реванш «Ман Сити», сшибка «Тоттенхэма» и «МЮ», последний большой матч Тотти и другие лучшие игры предстоящих выходных.

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АПЛ. «Манчестер Сити» — «Лестер»

13 мая, 14:30.

Прогноз: 2:1.

«Манчестер Сити» продолжает борьбу с «Ливерпулем» за бронзовые медали. Оба клуба кидает из стороны в сторону, однако букмекеры в этой борьбе отдают предпочтение команде Гвардиолы. «Лестер» же в этом сезоне ни на что не претендует. «Лисы» обезопасили себя от вылета, но и на попадание в еврокубки уже не рассчитывают. Потому стоит ждать развесёлого футбола на «Этихаде». Тем более что горожане наверняка попытаются взять реванш после декабрьского позора.

АПЛ. «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

14 мая, 18:30.

Прогноз: 3:1.

Определённо центральный матч тура АПЛ. «Тоттенхэм» и «МЮ» решают разные задачи — манкунианцы сохраняют призрачные шансы попасть в Лигу чемпионов посредством попадания в топ-4 (хотя «красные дьяволы» могут это сделать, победив в финале ЛЕ «Аякс»), «шпоры» пытаются разглядеть пятки мчавшегося впереди «Челси». В любом случае сильного давления на обе команды нет, потому не удивляйтесь, если обе команды начнут пачками отправлять мячи в ворота друг друга и забудут про оборону. Моуринью в последнее время показывает, что при желании способен нейтрализовать сильные стороны более мощного оппонента. Прокатит ли такой номер с Почеттино — узнаем в воскресенье.

Примера. «Реал» — «Севилья»

14 мая, 21:00.

Прогноз: 2:0.

Штабу «Барселоны» и её болельщикам самое время молиться за успех «Севильи» в предстоящем матче. Несмотря на равенство очков, у «Реала» ещё есть игра в запасе, а значит, «Королевский клуб» продолжает оставаться фаворитом чемпионской гонки. Однако чуда ждать не стоит. Хорхе Сампаоли неплохо начал в Андалусии, но вылет из Лиги чемпионов и наступившая затем неудачная серия в чемпионате смазали вторую часть сезона. «Реал» же набрал обороты, забивает уже в 61 матче кряду и вряд ли остановится на этой цифре.

Серия А. «Рома» — «Ювентус»

14 мая, 21:45.

Прогноз: 1:1.

Практически ничего не решающий в плане турнирных раскладов матч двух лидеров итальянского футбола последних лет. «Ювентусу» достаточно набрать одно очко, чтобы зафиксировать свою шестую подряд победу в Серии А. Если даже сделать это не удастся, у «старой синьоры» есть домашний матч с «Кротоне», где можно всё будет решить окончательно. Тем не менее стоит ожидать интересного открытого футбола. «Ювентус» традиционно неудачно играет в Риме, победив лишь раз в минувших шести очных встречах, да и игра с «Монако» наверняка отняла у команды много сил. Ну и ловим исторический момент — Тотти проводит последние игры за «Рому». Такое пропускать противопоказано.

Бундеслига. «РБ Лейпциг» — «Бавария»

13 мая, 16:30.

Прогноз: 2:2.

Ральф Хазенхюттль — одно из главных открытий этого сезона в Европе. Наставник «Лейпцига» сходу вывел новичка Бундеслиги в Лигу чемпионов. Чтобы обезопасить себя от посягательств дортмундской «Боруссии» на второе место, «быкам» достаточно набрать всего одно очко. В конце первого круга «Лейпциг» «влетел» «Баварии» 0:3 и потерял первое место. Сейчас зацепить очки должно быть полегче — мюнхенцы досрочно стали чемпионами и вряд ли будут выкладываться на все 100. Однако вряд ли Анчелотти даст своим подопечным спокойно доиграть сезон после обидного поражения в Лиге чемпионов от «Реала».
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