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12 мая 2017, 19:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Лавесси — самый высокооплачиваемый футболист мира

Нападающий «Хэбей Чайна Форчун» Эсекьель Лавесси, который перешёл в клуб в феврале 2016 года, является самым высокооплачиваемым футболистом мира, сообщается в книге Football Leaks: The Dirty Business of Football, изданной на прошлой неделе.

Нападающий <span class=error>Хэбей</span> <span class=error>Чайна</span> <span class=error>Форчун</span> Эсекьель <span class=error>Лавесси</span> который перешёл в клуб в феврале 2016 года является самым высокооплачиваемым футболистом мира сообщается в книге Football Leaks: The Dirty Business of Football изданной на прошлой неделе. Увеличить
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По информации источника, 32-летний аргентинский футболист зарабатывает в китайском клубе £ 798 тыс. (€ 940 тыс.) в неделю. Ранее сообщалось, что самым высокооплачиваемым футболистом мира является Карлос Тевес, который после перехода в «Шанхай Шэньхуа» стал зарабатывать £ 615 тыс. (€ 720 тыс.) в неделю.

В текущем сезоне чемпионата Китая Лавесси забил три гола и отдал шесть результативных передач в семи играх.
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