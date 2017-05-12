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По информации источника, 32-летний аргентинский футболист зарабатывает в китайском клубе £ 798 тыс. (€ 940 тыс.) в неделю. Ранее сообщалось, что самым высокооплачиваемым футболистом мира является Карлос Тевес, который после перехода в «Шанхай Шэньхуа» стал зарабатывать £ 615 тыс. (€ 720 тыс.) в неделю.

В текущем сезоне чемпионата Китая Лавесси забил три гола и отдал шесть результативных передач в семи играх.