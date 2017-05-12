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12 мая 2017, 17:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Диего Симеоне: Я остаюсь в «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне во время пресс-конференции, посвященной предсезонному турниру Audi Cup, заявил, что он останется в мадридской команде, несмотря на интерес со стороны других клубов.

Главный тренер <span class=error>Атлетико</span> Диего <span class=error>Симеоне</span> во время <nobr>пресс-конференции</nobr> посвященной предсезонному турниру <span class=error>Audi</span> Cup заявил что он останется в мадридской команде несмотря на интерес со стороны других клубов. Увеличить
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— Я здесь, а это значит, что я остаюсь в «Атлетико», — цитирует Football Italia Симеоне. — Увидимся в июле на турнире. Мы рады, что примем участие в этом турнире с такими командами, как «Ливерпуль» и «Бавария», с которыми мы можем сыграть в следующей Лиге чемпионов.

Напомним, что интерес к 47-летнему специалисту проявляют многие клубы, в том числе «Интер», в котором он выступал в качестве игрока. Миланцы пытались переманить Симеоне и предлагали специалисту зарплату в размере 15 миллионов евро. Сам тренер ранее заявлял о том, что однажды он хотел бы вернуться в «Интер».

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