Диего Симеоне: Я остаюсь в «Атлетико»

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— Я здесь, а это значит, что я остаюсь в «Атлетико», — цитирует Football Italia Симеоне. — Увидимся в июле на турнире. Мы рады, что примем участие в этом турнире с такими командами, как «Ливерпуль» и «Бавария», с которыми мы можем сыграть в следующей Лиге чемпионов.

Напомним, что интерес к 47-летнему специалисту проявляют многие клубы, в том числе «Интер», в котором он выступал в качестве игрока. Миланцы пытались переманить Симеоне и предлагали специалисту зарплату в размере 15 миллионов евро. Сам тренер ранее заявлял о том, что однажды он хотел бы вернуться в «Интер».