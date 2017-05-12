Трое — это слишком. Что «Барселоне» делать с Месси, Неймаром и Суаресом
Неймар опять нервничает. Кирилл Хаит рассказывает, что происходит в «Барселоне»: без схем с кружочками, но подробно.
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Если вы хотя бы изредка смотрите матчи Примеры, то, конечно, в курсе, что в этом сезоне Неймар регулярно оказывается на позиции латераля. На той, на которой в «Ювентусе» играет Алекс Сандро, а в «Челси» — Маркос Алонсо. Дать Неймару, одному из самых техничных футболистов в мире, роль челнока, от которого требуется выносливость и дисциплина, — эта светлая идея пришла в голову Луису Энрике явно не от хорошей жизни. Но когда он от неё отказывается и возвращается к каноническим каталонским 4−3−3 с МСН в атаке, всё становится гораздо хуже. Почему?
Лимит на неприкасаемых
Базовая расстановка большинства современных клубов предусматривает игру с одним центральным нападающим. Вернее, с одним игроком, который остаётся за линией мяча, когда остальная команда в позиционной обороне. Есть исключения — «Атлетико» например. Но и «Атлетико» исключение сугубо формальное. Антуан Гризманн и Фернандо Торрес расположены рядом в позиционной атаке, но позиционные атаки — не самое типичное состояние мадридцев. Команда Симеоне гораздо опаснее в переходных ситуациях после перехода мяча от команды к команде, и в эти моменты Торрес остаётся на острие один: Гризманн становится полузащитником до тех пор, пока «Атлетико» не вернёт мяч, и только потом несётся на линию офсайда.
Главные победы «Реала» в этом сезоне добыты без Гарета Бэйла. То есть с одним Криштиану Роналду, вынесенным (за скобки) за линию мяча. «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Ювентус» — все эти команды, оказавшись в позиционной обороне, оставляют одного игрока на позиции условного таргетмена (условного — потому что от него не требуется обязательно хорошо играть головой). Все остальные — позади, не обязательно активно участвуя в отборе, но перекрывая линии паса. Даже «Монако» с Килианом Мбаппе и Радамелем Фалькао подходит под это правило. Фалькао — вообще один из важных факторов успеха Мбаппе, он уводит защитников вглубь поля и создаёт Килиану пространство у чужих ворот. И он участвует в игре ниже линии мяча. «Неприкасаемый» — или освобождённый от рутины — в «Монако» только один, это Мбаппе.
А вот в «Барселоне» всё
Трёхручный меч слишком тяжёлый
В последние девять лет в «Барселоне» на фоне философии тотального контроля всегда работала система сдержек и противовесов.
С приходом Луиса Энрике система получила новый импульс. Не стоит подробно повторять то, о чём все помнят (вертикальная игра, больше дриблинга, диагонали на Суареса). Многим игра каталонцев в сезоне-2014/15 нравилась куда больше, чем во времена Хосепа Гвардиолы. Ещё бы: в ней было так мало догматизма и так много импровизации. Но модель оказалась недолговечной. В том сезоне совпало слишком многое начиная от проваленной «Реалом» весенней части сезона в Примере и заканчивая лучшим футболом в жизни Ивана Ракитича и Неймара. Такие вещи нельзя поставить на поток.
Заменить Дани Алвеса «Барселоне» не удалось. После ухода Хави полузащита объективно хуже контролирует мяч. Это цифры: точность паса Хави никогда не составляла меньше 90% за сезон. Точность паса Ракитича никогда не превышала 90% за сезон. Это значит не только меньше созданных полузащитниками голевых шансов, но и больше потерь. В идеальном мире после каждой потери каталонцы сразу возвращают мяч, но в реальном они не владеют им по 95% игрового времени. А значит, время, проведённое без мяча, имеет важное значение. И тут оказывается, что сразу три игрока не привыкли возвращаться за линию мяча.
Классический центрфорвард, прекрасный
Латераль Неймар и Андре Гомеш вместо Иньесты — зачем это нужно?
Это и странноватая схема 3−3−1−3 с Серхи Роберто в нападении: чтобы на передней линии был игрок, который готов постоянно отбирать мячи вместо Месси. Это и
Команда всё равно слишком уязвима после потерь. А качество владения мячом упало. Когда создание голевых моментов зависит от индивидуальных действий лучших игроков, а не от системы игры, получаются матчи, как с «Ювентусом» на «Камп Ноу»: один удар в створ за 90 минут. Это потому что Неймар был один против трёх, Месси далеко от ворот, а остальные — далеко друг от друга. Неймар отпахал этот матч, он 15 раз обыграл соперников (рекорд этой Лиги чемпионов), четыре раза Пьянича, по два Дани Алвеса, Сами Хедиру и Леонардо Бонуччи, но толку от его труда было мало: когда закрывать нужно только лидеров соперника, организовать подстраховку довольно легко. Обыграл двоих — перед тобой третий.
Решение использовать Неймара по всей левой бровке — ещё один вынужденный шаг, это решение за неимением лучшего. Луису Энрике нужно было
Лишняя звезда
Чувствовать себя преемником Месси и в 25 лет оказаться на фланге полузащиты, где тебя бьют по ногам даже без угрозы жёлтой карточки или опасного штрафного? Наверное, можно понять, почему у Неймара всё чаще сдают нервы. Он помогает в обороне и после очередной попытки отбора (не самая сильная его сторона, не так ли?), наверное, спрашивает себя: какого чёрта я здесь делаю? В любой другой команде на него будут играть остальные 10 игроков.
Выбор Неймара как временной жертвы понятен. Месси, очевидно, приходится принимать таким, как есть, а Суарес и так играет максимально альтруистично для центрального нападающего — примерно как Бензема в «Реале». Проблема «Барселоны» в том, что у этого противоречия нет простого и надёжного решения. В теории ясно, что делать: купит экстраординарных игроков и встроить их в свою систему.
Скрыть нынешний дисбаланс могут футболисты с игровыми характеристиками Тони Крооса и Марсело. Неудивительно, что «Барса» так пристально следит за Марко Верратти — это дальний футбольный родственник Крооса. Труднее понять интерес к Филиппе Коутиньо и Пауло Дибале: это просто дублирование тех кусков мозаики, к которым не хватает соседних частей. Латераль
И ещё один пункт: после трансфера этот теоретический топ должен показать свой лучший футбол. Сколько трансферов «Барселоны» за последние три года можно назвать удачными? Тем более что с новым тренером пока нет ясности. Хуан Унсуэ или Эрнесто Вальверде — это понятно с точки зрения философии игры, а как насчёт харизмы и авторитета, необходимых для того, чтобы не остаться опять с тремя игроками за линией мяча?
Если качество игры в полузащите в следующем сезоне не поднимается на принципиально новый уровень, снова придётся
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