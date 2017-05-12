Если вы хотя бы изредка смотрите матчи Примеры, то, конечно, в курсе, что в этом сезоне Неймар регулярно оказывается на позиции латераля. На той, на которой в «Ювентусе» играет Алекс Сандро, а в «Челси» — Маркос Алонсо. Дать Неймару, одному из самых техничных футболистов в мире, роль челнока, от которого требуется выносливость и дисциплина, — эта светлая идея пришла в голову Луису Энрике явно не от хорошей жизни. Но когда он от неё отказывается и возвращается к каноническим каталонским 4−3−3 с МСН в атаке, всё становится гораздо хуже. Почему?

Лимит на неприкасаемых

Базовая расстановка большинства современных клубов предусматривает игру с одним центральным нападающим. Вернее, с одним игроком, который остаётся за линией мяча, когда остальная команда в позиционной обороне. Есть исключения — «Атлетико» например. Но и «Атлетико» исключение сугубо формальное. Антуан Гризманн и Фернандо Торрес расположены рядом в позиционной атаке, но позиционные атаки — не самое типичное состояние мадридцев. Команда Симеоне гораздо опаснее в переходных ситуациях после перехода мяча от команды к команде, и в эти моменты Торрес остаётся на острие один: Гризманн становится полузащитником до тех пор, пока «Атлетико» не вернёт мяч, и только потом несётся на линию офсайда.

Главные победы «Реала» в этом сезоне добыты без Гарета Бэйла. То есть с одним Криштиану Роналду, вынесенным (за скобки) за линию мяча. «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Ювентус» — все эти команды, оказавшись в позиционной обороне, оставляют одного игрока на позиции условного таргетмена (условного — потому что от него не требуется обязательно хорошо играть головой). Все остальные — позади, не обязательно активно участвуя в отборе, но перекрывая линии паса. Даже «Монако» с Килианом Мбаппе и Радамелем Фалькао подходит под это правило. Фалькао — вообще один из важных факторов успеха Мбаппе, он уводит защитников вглубь поля и создаёт Килиану пространство у чужих ворот. И он участвует в игре ниже линии мяча. «Неприкасаемый» — или освобождённый от рутины — в «Монако» только один, это Мбаппе.

А вот в «Барселоне» всё по-другому. Философия команды в принципе не предусматривает отработанной игры в позиционной обороне. Это не преувеличение — в материале об экзистенциальном противостоянии квадратов и треугольников я ссылался на конкретные цитаты и интервью, подтверждающие базовый тезис каталонцев: игра без мяча не важна, важно уметь его отнимать. Поэтому и вопрос о количестве игроков за линией мяча как будто не стоит. Какая разница, сколько их? Сейчас вернём мяч, и это не будет иметь значения. Кстати, их трое. Ни Неймар, ни Суарес, ни Самизнаетекто не готов регулярно играть за линией мяча, когда мяч у соперника, — только в виде большого одолжения и по праздникам. Почему это не было проблемой раньше и стало проблемой сейчас?

Трёхручный меч слишком тяжёлый

В последние девять лет в «Барселоне» на фоне философии тотального контроля всегда работала система сдержек и противовесов. Когда-то это была уникальная линия полузащиты Хави-Бускетс-Иньеста, которая действительно не имеет аналогов в умении выходить из-под прессинга и доставлять мяч в атаку. Когда-то Дани Алвес и Эрик Абидаль образцово играли позиционно: один смещался по флангу в атаку, другой в центр обороны. Когда-то на флангах атаки играли Педро или Давид Вилья, игроки, которые готовы систематически помогать в позиционной защите, если нет другого выхода. К счастью, это требовалось не так уж часто. Одновременно и другие команды постепенно учились играть против «Барселоны». Уязвимое место команды в том, что в зоне мяча в отбор вступает сразу большое количество футболистов, и если удастся преодолеть первую волну отбора, то огромные разрывы в принципиально некомпактном построении «Барсы» позволяют проводить атаки на скорости и в численном равенстве.

С приходом Луиса Энрике система получила новый импульс. Не стоит подробно повторять то, о чём все помнят (вертикальная игра, больше дриблинга, диагонали на Суареса). Многим игра каталонцев в сезоне-2014/15 нравилась куда больше, чем во времена Хосепа Гвардиолы. Ещё бы: в ней было так мало догматизма и так много импровизации. Но модель оказалась недолговечной. В том сезоне совпало слишком многое начиная от проваленной «Реалом» весенней части сезона в Примере и заканчивая лучшим футболом в жизни Ивана Ракитича и Неймара. Такие вещи нельзя поставить на поток.

Заменить Дани Алвеса «Барселоне» не удалось. После ухода Хави полузащита объективно хуже контролирует мяч. Это цифры: точность паса Хави никогда не составляла меньше 90% за сезон. Точность паса Ракитича никогда не превышала 90% за сезон. Это значит не только меньше созданных полузащитниками голевых шансов, но и больше потерь. В идеальном мире после каждой потери каталонцы сразу возвращают мяч, но в реальном они не владеют им по 95% игрового времени. А значит, время, проведённое без мяча, имеет важное значение. И тут оказывается, что сразу три игрока не привыкли возвращаться за линию мяча.

Классический центрфорвард, прекрасный дриблёр-индивидуалист и Месси — грозное оружие, тяжёлый меч. Слишком тяжёлый для команды. Никто не может позволить себе защищаться всемером. Можно рассуждать о философии и пытаться сразу отобрать мяч, но в конце концов делать только это всё время просто невозможно. И Луис Энрике пытался решить эту проблему разными способами.

Латераль Неймар и Андре Гомеш вместо Иньесты — зачем это нужно?

Это и странноватая схема 3−3−1−3 с Серхи Роберто в нападении: чтобы на передней линии был игрок, который готов постоянно отбирать мячи вместо Месси. Это и человек-мем Андре Гомеш в полузащите: чтобы полузащита была более мобильной в игре без мяча, пусть даже в ущерб созиданию (Иньесте). Это и перевод Месси с правого полуфланга в центр: чтобы он не ломал командную геометрию, смещаясь в зону мяча. Луис Энрике действительно многое перепробовал, вот только ни одно решение не дало удовлетворительный эффект на дистанции.

Команда всё равно слишком уязвима после потерь. А качество владения мячом упало. Когда создание голевых моментов зависит от индивидуальных действий лучших игроков, а не от системы игры, получаются матчи, как с «Ювентусом» на «Камп Ноу»: один удар в створ за 90 минут. Это потому что Неймар был один против трёх, Месси далеко от ворот, а остальные — далеко друг от друга. Неймар отпахал этот матч, он 15 раз обыграл соперников (рекорд этой Лиги чемпионов), четыре раза Пьянича, по два Дани Алвеса, Сами Хедиру и Леонардо Бонуччи, но толку от его труда было мало: когда закрывать нужно только лидеров соперника, организовать подстраховку довольно легко. Обыграл двоих — перед тобой третий.

Решение использовать Неймара по всей левой бровке — ещё один вынужденный шаг, это решение за неимением лучшего. Луису Энрике нужно было кем-то пожертвовать, когда стало ясно, что полузащита не справляется. Неймар набирает в среднем по два оборонительных действия (отборы+перехваты) за игру, это почти как у Педро в лучшем сезоне. Минусом этого оказывается то, что бразилец обыгрывает соперников слишком далеко от ворот: пробросить себе мяч и пробить следующим касанием он больше не может. Ещё одно следствие: вдалеке от ворот на нём смелее фолят. В этом сезоне на Неймаре фолят в среднем по 4,5 раза за матч, это его личный рекорд.

Лишняя звезда

Чувствовать себя преемником Месси и в 25 лет оказаться на фланге полузащиты, где тебя бьют по ногам даже без угрозы жёлтой карточки или опасного штрафного? Наверное, можно понять, почему у Неймара всё чаще сдают нервы. Он помогает в обороне и после очередной попытки отбора (не самая сильная его сторона, не так ли?), наверное, спрашивает себя: какого чёрта я здесь делаю? В любой другой команде на него будут играть остальные 10 игроков.

Выбор Неймара как временной жертвы понятен. Месси, очевидно, приходится принимать таким, как есть, а Суарес и так играет максимально альтруистично для центрального нападающего — примерно как Бензема в «Реале». Проблема «Барселоны» в том, что у этого противоречия нет простого и надёжного решения. В теории ясно, что делать: купит экстраординарных игроков и встроить их в свою систему.

Скрыть нынешний дисбаланс могут футболисты с игровыми характеристиками Тони Крооса и Марсело. Неудивительно, что «Барса» так пристально следит за Марко Верратти — это дальний футбольный родственник Крооса. Труднее понять интерес к Филиппе Коутиньо и Пауло Дибале: это просто дублирование тех кусков мозаики, к которым не хватает соседних частей. Латераль экстра-класса нужнее, вот только это самая дефицитная позиция в современном футболе. Есть Алекс Сандро, теоретически могут им стать Эктор Бельерин и Серж Орье, если бро не наживёт себе новых неприятностей… В общем, всё. В конкурентах будут «Манчестер Сити», где страдает без латералей Хосеп Гвардиола, «Манчестер Юнайтед», где Жозе Моуринью с тоски сделал топ-защитника из Антонио Валенсии, но это, конечно, форс-мажор.

И ещё один пункт: после трансфера этот теоретический топ должен показать свой лучший футбол. Сколько трансферов «Барселоны» за последние три года можно назвать удачными? Тем более что с новым тренером пока нет ясности. Хуан Унсуэ или Эрнесто Вальверде — это понятно с точки зрения философии игры, а как насчёт харизмы и авторитета, необходимых для того, чтобы не остаться опять с тремя игроками за линией мяча?