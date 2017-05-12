Экс-наставник «Сибири» Перевертайло возглавил «Ригу»

Перевертайло сменил на тренерском мостике Владимира Волчека, который был отправлен в отставку 19 апреля. Интересно, что до официального назначения российский специалист находился с командой. «Рига» после ухода Волчека выиграла три матча подряд и вышла на второе место в чемпионате Латвии.