Экс-наставник «Сибири» Перевертайло возглавил «Ригу»
Бывший главный тренер «Сибири» Евгений Перевертайло продолжит карьеру в Латвии. 61-летний специалист встал у руля «Риги». Об этом говорится на официальном сайте клуба. На какой срок рассчитан контракт, не сообщается.
Перевертайло сменил на тренерском мостике Владимира Волчека, который был отправлен в отставку 19 апреля. Интересно, что до официального назначения российский специалист находился с командой. «Рига» после ухода Волчека выиграла три матча подряд и вышла на второе место в чемпионате Латвии.
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