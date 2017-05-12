Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29722794/
12 мая 2017, 17:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-наставник «Сибири» Перевертайло возглавил «Ригу»

Бывший главный тренер «Сибири» Евгений Перевертайло продолжит карьеру в Латвии. 61-летний специалист встал у руля «Риги». Об этом говорится на официальном сайте клуба. На какой срок рассчитан контракт, не сообщается.

Перевертайло сменил на тренерском мостике Владимира Волчека, который был отправлен в отставку 19 апреля. Интересно, что до официального назначения российский специалист находился с командой. «Рига» после ухода Волчека выиграла три матча подряд и вышла на второе место в чемпионате Латвии.

Сибирь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото