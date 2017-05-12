«Манчестер Сити» вступил в борьбу с «Юнайтед» за Хамеса Родригеса
Как сообщает OK Diario, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.
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Согласно источнику, клуб вступил в борьбу с «Манчестер Юнайтед», который контактировал с агентом игрока минувшим летом и до сих пор проявляет интерес к нему.
Отмечается, что «горожане» готовы удовлетворить требования «сливочных» по трансферу футболиста, заплатив за его переход 80 млн евро.
Ранее сообщалось, что Хамес на ладит с рулевым «Реала» Зинедином Зиданом, и решил сменить клубную прописку по окончании сезона.
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