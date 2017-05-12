Двое граждан Швеции осуждены за мошенничество при трансфере футболиста Халка в СИПГ
МОСКВА, 12 мая —
Р-Спорт. Двое граждан Швеции получили тюремные сроки за мошенничество при трансфере экс-футболиста петербургского «Зенита» Халка в китайский СИПГ, сообщает L’Equipe.
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Инициатор аферы Хуссейн Баржави приговорен к трем годам заключения за то, что взломал электронную почту китайского клуба во время перехода Халка летом 2016 года и, выдав себя за бразильского адвоката, заставил СИПГ перечислить более 370 тысяч евро на счет в Швеции. Он также придумал схему по отмыванию денег.
Его соучастница в операциях по отмыванию Сильвия Янссон приговорена к полутора годам тюрьмы. Еще три человека, игравшие в афере второстепенную роль, получили денежные штрафы.
Халк летом 2016 года перешел в шанхайский СИПГ за 55,8 миллиона евро.
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