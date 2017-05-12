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12 мая 2017, 15:47 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Юрген Клопп: «Челси» играет с холодным расчетом и заслужил титул

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что «Челси» достоин чемпионства в премьер-лиге.

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«Можно посмотреть на наши матчи с «Челси». Мы не были настолько хуже, чтобы отставать на 16 очков. Но у них опытная команда, они играют с холодным расчетом и набирают очки. Они играют со всей серьезностью и решают матчи тогда, когда это должно происходить. У них сейчас очередной хороший отрезок, их трудно остановить. Но следующий сезон будет другим. Это относится не только к «Челси».

Мы все понимаем, что отставание не такое уж и большое, хотя достаточное. «Челси» заслужил титул. Но как я уже говорил, им повезло с травмами. Пропустили ли хотя бы один матч Диего Коста? А Эден Азар? Педро мог играть, Виллиан мог играть, их защитная линия могла играть. Командам необходимо такое везение, — приводит The Guardian слова Клоппа.

Напомним, «Челси» опережает «Тоттенхэм» на семь очков и может оформить чемпионство в пятницу в случае победы в гостях над «Вест Бромвичем». Начало матча — 22:00 (мск).

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