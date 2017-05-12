Тухель: Было бы наивно говорить, что я останусь тренером «Боруссии»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не уверен, что в следующем сезоне он вновь будет возглавлять команду.
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Немецкие СМИ уже неоднократно писали о том, что в последнее время отношения между Тухелем и исполнительным директором клуба
«В данный момент я не тот человек, кому следовало бы задавать подобный вопрос. После этой недели с моей стороны было бы наивно говорить, что я останусь тренером «Боруссии», — приводит слова Тухеля
Ранее сообщалось, что между Ватцке и Тухелем возникла конфликтная ситуация
Контракт Тухеля с «Боруссией» в силе до лета 2018 года.
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