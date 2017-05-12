Тухель: Было бы наивно говорить, что я останусь тренером «Боруссии»

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Немецкие СМИ уже неоднократно писали о том, что в последнее время отношения между Тухелем и исполнительным директором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке стали достаточно натянутыми.

«В данный момент я не тот человек, кому следовало бы задавать подобный вопрос. После этой недели с моей стороны было бы наивно говорить, что я останусь тренером «Боруссии», — приводит слова Тухеля интернет-издание Sport1.

Ранее сообщалось, что между Ватцке и Тухелем возникла конфликтная ситуация из-за первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3). Тухель был недоволен тем, что решение о сроках проведения игры после взрывов около автобуса «Боруссии» было принято без него.

Контракт Тухеля с «Боруссией» в силе до лета 2018 года.