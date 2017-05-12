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12 мая 2017, 14:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин — лучший игрок АПЛ по итогам апреля

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам апреля. Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Южнокорейский футболист забил 5 мячей и отдал 1 результативный пас в 6 матчах лиги.

Нападающий Тоттенхэм Хотспур Сон <span class=error>Хын</span> Мин признан лучшим игроком английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> по итогам апреля. Увеличить
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На звание лучшего игрока также претендовали: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Эрик Бейи («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Кристиан Эриксен, Ян Вертонген (оба — «Тоттенхэм») и Эден Азар («Челси»).

Напомним, что лучшим тренером в апреле был признан наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, а самый красивый гол забил нападающий «Челси» Педро Родригес.

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