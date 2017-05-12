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На звание лучшего игрока также претендовали: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Эрик Бейи («Манчестер Юнайтед»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Кристиан Эриксен, Ян Вертонген (оба — «Тоттенхэм») и Эден Азар («Челси»).

Напомним, что лучшим тренером в апреле был признан наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, а самый красивый гол забил нападающий «Челси» Педро Родригес.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Well done, Sonny! Our number seven has won the <a href="https://twitter.com/premierleague">@premierleague</a> player of the month award for April. <a href="https://twitter.com/hashtag/COYS?src=hash">#COYS</a> <a href="https://t.co/jYZ9IthZEJ">pic.twitter.com/jYZ9IthZEJ</a></p>— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) <a href="https://twitter.com/SpursOfficial/status/862978255468601347">12 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>