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12 мая 2017, 14:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Главный тренер «Тоттенхэма» Почеттино — лучший тренер АПЛ в апреле

Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам апреля. Об этом говорится на официальном сайте лиги. «Тоттенхэм» в апреле выиграл все шесть своих матчей АПЛ.

Наставник Тоттенхэм Хотспур Маурисио <span class=error>Почеттино</span> признан лучшим тренером английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> по итогам апреля. Увеличить
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«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Барнли» (2:0), «Суонси» (3:1) и «Кристал Пэлас» (1:0). На «Уайт Харт Лэйн» лондонцы одолели «Уотфорд» (4:0), «Борнмут» (4:0) и «Арсенал» (2:0).

Помимо Почеттино на награду претендовали главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, рулевой «Челси» Антонио Конте, а также Крэйг Шекспир («Лестер Сити») и Марку Силва («Халл Сити»).

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