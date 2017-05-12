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«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Барнли» (2:0), «Суонси» (3:1) и «Кристал Пэлас» (1:0). На «Уайт Харт Лэйн» лондонцы одолели «Уотфорд» (4:0), «Борнмут» (4:0) и «Арсенал» (2:0).

Помимо Почеттино на награду претендовали главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, рулевой «Челси» Антонио Конте, а также Крэйг Шекспир («Лестер Сити») и Марку Силва («Халл Сити»).