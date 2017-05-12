Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29718882/
12 мая 2017, 16:01 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Чем «Челси» похож на «Спартак» и как «Тоттенхэм» отразил нашествие клонов

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев — о закономерной развязке чемпионата Англии.

«Челси» готовится отпраздновать чемпионство. «Тоттенхэм» прочно второй. Похоже, в АПЛ наступают новые времена.

Большое, известно, лучше видится на расстоянии. И потому даже из нашего незатейливого футбольного далека отчетливо просматривается когнитивный диссонанс, накрывший английские топ-клубы.

Емко охарактеризовать царящие в них настроения точнее всего получится, наверное, тоже по-русски: с жиру бесятся! За один прошлый год притянули тренеров с самыми звонкими мировыми именами. Моуринью — в «Манчестер Юнайтед». Гвардиолу — в «Манчестер Сити». Клоппа — в «Ливерпуль». Мания величия резко прогрессировала. Картофелина, озорно пущенная из рогатки провинциальным «Лестером» и больно ударившая по вип-физиономиям, заставила принять срочные чрезвычайные меры.

И что на выходе? Два «Манчестера» отчаянно сражаются за последнюю путевку в Лигу чемпионов. «Ливерпуль» героически удерживается чуть выше. Но моду задают совсем даже не они.

Я и на «Челси» не укажу, как на Версаче или Армани английских полей. Что собой представляет «Челси» работы Антонио Конте, может в общих чертах представить любой болельщик «Спартака», АПЛ вовсе не интересующийся. Леонид Слуцкий, наш компетентный представитель в Англии, видит причину взлета команды Абрамовича в высокой эффективности действий. Я бы выразился попроще: Конте подарил футболистам «Челси» остроту игровых ощущений. Здорово их настропалил. Сделал то же, что и Каррера в «Спартаке» — только, вооруженный немалым уже опытом, более убедительно.

Но способны ли эти самые острые ощущения работать вдолгую — вопрос и к Каррере, и к Конте. Бог даст, в следующем сезоне выясним. А пока законодатель моды — «Тоттенхэм»! Вот уж сюрприз так сюрприз! Ибо именно этот сумасбродный прежде клуб, менявший тренеров как перчатки, оказался ныне, как никто другой, в своем уме. Классическом футбольном и классическом английском.

Ну какую славу снискал Маурисио Почеттино в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне»? Да, поработал и там и там крепенько. В «Тоттенхэме» не погнушались взять тренера, что называется, на вырост. И состав ему предложили такой же: развивайся вместе с командой! Эффект вышел потрясающий. «Тоттенхэм» второй сезон кряду — плотно в первой тройке. Родных английских игроков в составе — больше, чем у кого-либо другого в высшем табличном обществе. Футбольная энергетика — на зависть всем, даже «Челси». Совсем молодая троица — Деле Алле, Кейн и счастливо оказавшийся их единоверцем по игре датчанин Эриксен — разыгрывают атакующие шарады на все лады.

Тот путь, которым по здравому размышлению двинулись в «Тоттенхэме», называется — сделай сам! И в благодарность за точный выбор получили образцово развивающуюся команду. И попробуй теперь випы вчерашних дней ее раздербанить — менеджеры «Тоттенхэма» только улыбаются в ответ: да мы никого не продадим ради денег, у нас с финансами полный ажур.

А главное — «Тоттенхэм» дает пример правильной новостройки разночинцам АПЛ, в чьем распоряжении теперь небывало щедрые барыши от ТВ.

И эта едва наметившая тенденция несет жуткую угрозу для вчерашних випов, заигравшихся в «Царя горы». Кто познатнее тренера отхватит. Кто поярче коллекцию игроков соберет. Но на выходе-то — бледные клоны… Уже второй клон великой «Барсы» — после «Баварии» — мучает воображение Гвардиолы. Весь извелся Клопп, пытаясь раскочегарить игру «Ливерпуля» по лекалам «Боруссии».

Но самую крупную драму переживает «МЮ»… Наверное, Моуринью выиграет Лигу Европы — он же цепкий. И он даже отучил манкунианцев проигрывать. Больше того, на будущий сезон возможно повышение результатов — у Жозе второй рабочий год, как правило, наиболее успешен. Но посмотреть, во что он превратил старый добрый «МЮ» Сэра Алекса… Черт-те во что, а сбоку бантик в виде импозантного Жозе. Никакой своей игры. Ван Гал тупиково проповедовал игру в контроль, теперь Моуринью привил антиконтроль. В самый глубокий сон разума — рождающий чудовищ — погрузились именно заправилы «МЮ».

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
12 мая

«Такие, как Шарапова, больше никогда не должны играть!» Реакция Запада на камбэк Марии

«Каррера ничему не научил». Ловчев жестко прошелся по главному тренеру «Спартака»

Четырехкратная чемпионка Рио Симона Байлс - откровенная фотосессия