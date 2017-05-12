Чем «Челси» похож на «Спартак» и как «Тоттенхэм» отразил нашествие клонов
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев — о закономерной развязке чемпионата Англии.
«Челси» готовится отпраздновать чемпионство. «Тоттенхэм» прочно второй. Похоже, в АПЛ наступают новые времена.
Большое, известно, лучше видится на расстоянии. И потому даже из нашего незатейливого футбольного далека отчетливо просматривается когнитивный диссонанс, накрывший английские
Емко охарактеризовать царящие в них настроения точнее всего получится, наверное, тоже по-русски: с жиру бесятся! За один прошлый год притянули тренеров с самыми звонкими мировыми именами. Моуринью — в «Манчестер Юнайтед». Гвардиолу — в «Манчестер Сити». Клоппа — в «Ливерпуль». Мания величия резко прогрессировала. Картофелина, озорно пущенная из рогатки провинциальным «Лестером» и больно ударившая по
И что на выходе? Два «Манчестера» отчаянно сражаются за последнюю путевку в Лигу чемпионов. «Ливерпуль» героически удерживается чуть выше. Но моду задают совсем даже не они.
Я и на «Челси» не укажу, как на Версаче или Армани английских полей. Что собой представляет «Челси» работы Антонио Конте, может в общих чертах представить любой болельщик «Спартака», АПЛ вовсе не интересующийся. Леонид Слуцкий, наш компетентный представитель в Англии, видит причину взлета команды Абрамовича в высокой эффективности действий. Я бы выразился попроще: Конте подарил футболистам «Челси» остроту игровых ощущений. Здорово их настропалил. Сделал то же, что и Каррера в «Спартаке» — только, вооруженный немалым уже опытом, более убедительно.
Но способны ли эти самые острые ощущения работать вдолгую — вопрос и к Каррере, и к Конте. Бог даст, в следующем сезоне выясним. А пока законодатель моды — «Тоттенхэм»! Вот уж сюрприз так сюрприз! Ибо именно этот сумасбродный прежде клуб, менявший тренеров как перчатки, оказался ныне, как никто другой, в своем уме. Классическом футбольном и классическом английском.
Ну какую славу снискал Маурисио Почеттино в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне»? Да, поработал и там и там крепенько. В «Тоттенхэме» не погнушались взять тренера, что называется, на вырост. И состав ему предложили такой же: развивайся вместе с командой! Эффект вышел потрясающий. «Тоттенхэм» второй сезон кряду — плотно в первой тройке. Родных английских игроков в составе — больше, чем у
Тот путь, которым по здравому размышлению двинулись в «Тоттенхэме», называется — сделай сам! И в благодарность за точный выбор получили образцово развивающуюся команду. И попробуй теперь випы вчерашних дней ее раздербанить — менеджеры «Тоттенхэма» только улыбаются в ответ: да мы никого не продадим ради денег, у нас с финансами полный ажур.
А главное — «Тоттенхэм» дает пример правильной новостройки разночинцам АПЛ, в чьем распоряжении теперь небывало щедрые барыши от ТВ.
И эта едва наметившая тенденция несет жуткую угрозу для вчерашних випов, заигравшихся в «Царя горы». Кто познатнее тренера отхватит. Кто поярче коллекцию игроков соберет. Но на
Но самую крупную драму переживает «МЮ»… Наверное, Моуринью выиграет Лигу Европы — он же цепкий. И он даже отучил манкунианцев проигрывать. Больше того, на будущий сезон возможно повышение результатов — у Жозе второй рабочий год, как правило, наиболее успешен. Но посмотреть, во что он превратил старый добрый «МЮ» Сэра Алекса…
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter