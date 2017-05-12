Гол Педро в ворота «Эвертона» признан лучшим в АПЛ в апреле
Гол нападающего «Челси» Педро Родригеса в ворота «Эвертона» признан лучшим в английской
Премьер-лиге по итогам прошлого месяца.
Об этом говорится на официальном сайте лиги. Матч 35-го тура «Эвертон» — «Челси» состоялся 30 апреля и завершился в пользу лондонцев (3:0).
«Рад, что выиграл эту награду, удивительно. Это заслуга всей команды», — сказал Педро.
Всего в нынешнем сезоне Педро Родригес забил 8 голов в 32 матчах АПЛ.
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