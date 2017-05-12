Гол Педро в ворота «Эвертона» признан лучшим в АПЛ в апреле

Об этом говорится на официальном сайте лиги. Матч 35-го тура «Эвертон» — «Челси» состоялся 30 апреля и завершился в пользу лондонцев (3:0).

«Рад, что выиграл эту награду, удивительно. Это заслуга всей команды», — сказал Педро.

Всего в нынешнем сезоне Педро Родригес забил 8 голов в 32 матчах АПЛ.