Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29718858/
12 мая 2017, 12:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол Педро в ворота «Эвертона» признан лучшим в АПЛ в апреле

Гол нападающего «Челси» Педро Родригеса в ворота «Эвертона» признан лучшим в английской Премьер-лиге по итогам прошлого месяца.

Об этом говорится на официальном сайте лиги. Матч 35-го тура «Эвертон» — «Челси» состоялся 30 апреля и завершился в пользу лондонцев (3:0).

«Рад, что выиграл эту награду, удивительно. Это заслуга всей команды», — сказал Педро.

Всего в нынешнем сезоне Педро Родригес забил 8 голов в 32 матчах АПЛ.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Конте не намерен уходить из «Челси»

Конте не намерен уходить из «Челси»

Итальянский специалист Антонио Конте заявил о намерении продолжать работу на посту главного тренера «Челси» на фоне слухов об интересе к нему со стороны «Интера».
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото