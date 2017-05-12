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12 мая 2017, 12:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Болельщики «Интера» запланировали акцию протеста против руководства и игроков

Фанаты миланского «Интера» намерены устроить акцию протеста против игроков и руководства клуба.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Акция протеста состоится во время матча 36-го тура итальянской Серии А с «Сассуолу». Группировка Curva Nord недовольна руководством, полагая, что в низких результатах виноват не только отправленный в отставку Стефано Пиоли. Фанаты нерадзурри считают, что проблемы кроются глубже.

На матче, который 14 мая пройдёт на «Джузеппе Меацце», ожидается до 40 тыс. болельщиков.

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