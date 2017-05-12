Болельщики «Интера» запланировали акцию протеста против руководства и игроков

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Акция протеста состоится во время матча 36-го тура итальянской Серии А с «Сассуолу». Группировка Curva Nord недовольна руководством, полагая, что в низких результатах виноват не только отправленный в отставку Стефано Пиоли. Фанаты нерадзурри считают, что проблемы кроются глубже.

На матче, который 14 мая пройдёт на «Джузеппе Меацце», ожидается до 40 тыс. болельщиков.