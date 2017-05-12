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12 мая 2017, 12:23 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Бэйл близок к уходу из «Реала»?

Шансы на уход нападающего Гарета Бэйла из «Реала» предстоящим летом как никогда высоки, утверждает The Independent.

Шансы на уход нападающего <span class=error>Гарета</span> <span class=error>Бэйла</span> из Реала предстоящим летом как никогда высоки утверждает The Independent. Увеличить
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Согласно источнику, «Манчестер Юнайтед» всерьез нацелен на трансфер валлийца, и в случае серьезного предложения мадридцы готовы отпустить футболиста.

Отмечается, что несмотря на то, что Бэйла очень любит и ценит президент «Реала» Флорентино Перес, уровень игры Иско в последние месяцы доказывает, что британцу просто нет места в команде. При этом в Испании уверены, что Бэйл входит в число неприкасаемых Переса наряду с Криштиану Роналду и Каримом Бензема и при действующем руководителе клуба валлиец продан не будет.

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