Бэйл близок к уходу из «Реала»?
Шансы на уход нападающего Гарета Бэйла из «Реала» предстоящим летом как никогда высоки, утверждает The Independent.
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Согласно источнику, «Манчестер Юнайтед» всерьез нацелен на трансфер валлийца, и в случае серьезного предложения мадридцы готовы отпустить футболиста.
Отмечается, что несмотря на то, что Бэйла очень любит и ценит президент «Реала» Флорентино Перес, уровень игры Иско в последние месяцы доказывает, что британцу просто нет места в команде. При этом в Испании уверены, что Бэйл входит в число неприкасаемых Переса наряду с Криштиану Роналду и Каримом Бензема и при действующем руководителе клуба валлиец продан не будет.
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