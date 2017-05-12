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12 мая 2017, 12:15 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» попал в список кандидатов на пост тренера «Актобе»

Бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис является одним из кандидатов на пост главного тренера «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Красно-белые идут на предпоследнем месте КПЛ а недавно вылетели из Кубка. Увеличить
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48-летний специалист находится в шорт-листе у руководства «Актобе». «Красно-белые» не намерены затягивать с поиском нового рулевого команды. Прежний тренер команды украинец Игорь Рахаев был уволен со своего поста на минувшей неделе.

Андрей Канчельскис имеет богатую и яркую карьеру игрока, за его плечами выступления за «Манчестер Юнайтед», «Фиорентину», «Глазго Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Эвертон», сборные СССР и России, но на тренерском поприще он пока славы не снискал. За восемь лет он успел поработать в четырех скромных российских клубах («Торпедо"-ЗИЛ, «Уфа», «Нижний Новгород» и «Солярис») низших дивизионов и возглавлял «Юрмалу» из чемпионата Латвии.

Помимо Канчельскиса на имеющуюся вакансию также претендуют экс-наставники сборной Казахстана Юрий Красножан и Талгат Байсуфинов. Пока же функции главного тренера временно исполняет местный специалист Игорь Прохницкий.

Напомним, что «Актобе» крайне неудачно стартовал в нынешнем сезоне и после одиннадцатого тура располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе лишь одну победу. А в среду «красно-белые» еще и вылетели из Кубка Казахстана, уступив в дополнительное время соседям из «Атырау».

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