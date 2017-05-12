Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» попал в список кандидатов на пост тренера «Актобе»
Бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис является одним из кандидатов на пост главного тренера «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Андрей Канчельскис имеет богатую и яркую карьеру игрока, за его плечами выступления за «Манчестер Юнайтед», «Фиорентину», «Глазго Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Эвертон», сборные СССР и России, но на тренерском поприще он пока славы не снискал. За восемь лет он успел поработать в четырех скромных российских клубах («Торпедо"-ЗИЛ, «Уфа», «Нижний Новгород» и «Солярис») низших дивизионов и возглавлял «Юрмалу» из чемпионата Латвии.
Помимо Канчельскиса на имеющуюся вакансию также претендуют
Напомним, что «Актобе» крайне неудачно стартовал в нынешнем сезоне и после одиннадцатого тура располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, имея в своем активе лишь одну победу. А в среду «красно-белые» еще и вылетели из Кубка Казахстана, уступив в дополнительное время соседям из «Атырау».
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