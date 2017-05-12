Исламхан избежал серьезной травмы

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В кубковом матче с «Иртышом» лидер алматинцев получил травму в одном из столкновений и вынужден был покинуть поле еще в первом тайме. У тренерского штаба было подозрение на перелом ключицы. Но, к счастью, врачи не подтвердили это предположение, Исламхан отделался лишь вывихом плеча и сумеет помочь своей команде в ближайших матчах. Хотя, возможно, наставник алматинцев решит поберечь своего ключевого исполнителя.

В случае если бы Исламхан действительно получил перелом ключицы, то не смог бы принять участие в предстоящем матче национальной сборной Казахстана против Дании в июне этого года, так как после подобных травм игроку требуется от полутора месяцев на восстановление.

Напомним, что «Кайрат» в четвертьфинале Кубка Казахстана переиграл на своем поле «Иртыш» — 2:0. А сразу после этого матча команде был представлен новый член тренерского штаба — известный в прошлом полузащитник сборной Казахстана и ряда клубов КПЛ Андрей Карпович. Сегодня алматинцы узнали своего соперника по полуфиналу, по волею жребия им стал «Ордабасы».